Kolumne von Stephan Handel

Warum tun jetzt alle eigentlich so, als sei es eine superinnovative Erfindung, im Sommer draußen zu sitzen und Bier zu trinken? Auf der Straße? Biergärten gibt es in München, in Bayern, seit gut 200 Jahren, und das Traditionsgesetz will es, dass staubiger Kies auf dem Boden liegt, dass mächtige Bäume die Mass und ihren Trinker beschatten und dass das halbe Hendl mindestens eine halbe Stunde in der Ausgabe-Theke liegt, damit es nicht zu saftig ist.

Jetzt aber dürfen (fast) alle Wirte Tische vors Lokal stellen, weil's drinnen zu gefährlich ist mit den ganzen Aerosolen. Die meisten tun das mit Einfallsreichtum und Stilgefühl - aber nützt es was? Am Ende bleibt's ja doch ein temporär möblierter Parkplatz, und falls zufällig ein bisschen Straßenbegleitgrün vorhanden ist, so kann das eine schöne alte Kastanie gewiss nicht ersetzen. Die Münchner gehen offensichtlich trotzdem gerne hin, vielleicht ja tatsächlich aus Solidarität: So lange konnte mein Wirt keinen Umsatz machen, nicht mit mir und nicht mit anderen, da trink ich doch heute aus lauter Menschenfreundlichkeit noch eine dritte Halbe. Den Gastronomen freut's, und weil er eine Tradition sowieso nicht hat, fängt er gar nicht erst an damit, dass die Leute ihre Brotzeit selber mitbringen, lieber verkauft er ihnen doch 100 Gramm Südtiroler Speck und ein Essiggurkerl für 15,90 Euro, Brot geht extra.

Dass die Münchner das mitmachen, ist so erstaunlich nicht, denn teure Gastronomie gehört zu den Urgründen des Münchner Selbstverständnisses. Richtig überraschend ist vielmehr etwas anderes: Für die Schanigärten fallen Parkplätze weg, oft solche, die Anwohnern vorbehalten sind. Hört man Protest dagegen? Kaum bis gar nicht, und das in einer Stadt, in der schon die grünextremistische Weltrevolution vermutet wird, wenn mal eine Auto-Fahrspur zugunsten eines Radlwegs um 20 Zentimeter geschmälert wird. Unerwartete Erkenntnis: Wichtiger als ihr Auto ist den Münchnern offensichtlich doch Trinken im Freien.