Was is, wenn nix is

Unbestritten ist, dass sehr viele Münchner sehr kultur-, sport-, überhaupt: event-orientiert sind, dass sie also gerne mal wo hingehen und sich was anschauen. Mathematisch notwendig folgt daraus aber, dass noch mehr Münchner lieber zuhause bleiben - sonst würden ja sämtliche Wohneinheiten jeden Abend leerstehen, weil ihre Menschen gerade irgendwo sind, in der Philharmonie, in der Muffathalle, in der Allianz-Arena oder im Gasthaus. Diese Daheimbleiber haben nun ein neues Argument: Es findet ja gar nichts mehr statt, weil alles abgesagt und zugesperrt ist, dem Virus sei Dank.

Ich weiß schon, Spatzl, spricht also der Opern-Ignorant, dass ich schon lange versprochen hab', mit dir dem Parsifal zu lauschen, aber schau: Er wird nicht singen. Die Gattin antwortet: Leider kann ich dir auch nicht den Wunsch erfüllen, einmal mit zum Fußball-Derby in der C-Klasse zu gehen, nächstes Jahr vielleicht, wenn sie eine Impfung erfunden haben. Da springt der Sohn ein und erklärt, dass er sich schon so auf den Volksmusik-Hoagascht beim Wirt ums Eck gefreut hat, vor allem: dass er mit seinen lieben Eltern mal wieder einen stimmungsvollen Abend verbringen kann. Aber was is: nix is, abgesagt is. Die Eltern bedauern das ebenso wie er, mehr aber noch, so versichern sie, finden sie es schade, dass der Sohn ihnen nun nicht die Feinheiten elektronischer Tanzmusik, vulgo: Techno erläutern kann, weil sein Lieblings-Club auch gerade in Corona-Karenz ist. Der Vater mault noch ein bisschen, weil ihm die Gattin seinen wöchentlichen Schafkopf-Abend mit dem Stammtisch verbietet, willst du uns alle umbringen?

Damit ist alles soweit geklärt, doch plötzlich fällt es der Mutter ein, siedendheiß: die Geburtstagsfeier von der Tante Gerti am Samstag, oh je, was machen wir denn damit. Nun wird der Blick des Haushaltsvorstandes stählern, und mit entschlossener Stimme tut er kund, dass er das persönlich übernehmen werde: "Da gehe ich selber nicht hin!"