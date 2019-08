1. August 2019, 18:27 Uhr Münchner Momente Was für ein Tag

An diesem Sonntag wird der "Tag der Schwestern" gefeiert - gerade in München ist das dringend nötig

Kolumne von Karl Forster

Es gibt Tage, die haben es in sich. Zum Beispiel der 27. Juli, da begeht man den "Tag des verschlafenen Kopfes", der kommt (natürlich) aus Finnland und heißt dort "Unikeonpäivä". 24 Stunden davor ist der "Tag des Systemadministrators" dran, ja, allen Ernstes, möglicherweise stammt er aus dem Hause, in dem diese Zeitung entsteht. Woher der "Tag der virtuellen Liebe" kommt, darüber mag jeder für sich nachdenken. Dass aber an diesem Sonntag, am 4. August, der "Tag der Schwestern" gefeiert wird (nicht der Nonnen, sondern der richtigen!), trifft in Deutschland fast die Hälfte aller Kinder, will heißen: Fast jedes zweite Kind, ob männlich oder weiblich, hat eine Schwester. Genau genommen sind es 46 Prozent.

Das bedeutet zum einen: 54 Prozent leben ohne Schwester. Zum anderen stellt sich die Frage, was besser ist, mit oder ohne Schwester aufzuwachsen. Der Münchner Nachwuchs gibt sich geschlechtsverteilungstechnisch diplomatisch, was zum Beispiel das Jahr 2017 beweist: Nur minimal liegen da die Mannsbilder mit 8899 Neugeborenen vor den Mädels (8730). Allerdings ist der Münchner ja quasi von der Historie geprägt, reitet doch durchs Bild der Stadt das Münchner Kindl, als solches zwar Neutrum, in Natura aber nahezu durchgehend weiblich geprägt, auch wenn es ursprünglich ein Mönch war, also ein Mann, der sich das Mannsein hat abgewöhnen müssen.

Geht man nun davon aus, dass, wie bundesweit, etwa die Hälfte der Münchner Buben eine Schwester hat, darf man diese Hälfte wieder unterteilen in jene, deren Schwester älter ist und jene mit jüngeren Schwestern, was einen sehr großen Unterschied darstellt. Jungmünchner mit erstgeborener Schwester werden bis weit nach ihrer Pubertät regelmäßig vom Geschwisterlein verdroschen, wenn sie nicht tun, was diese befiehlt. Die mit nachgeborenen Schwestern dagegen profitieren spätestens ebenfalls zu Pubertätszeiten, wenn das liebe kleine Geschwisterlein seine Freundinnen mit nach Hause bringt. Weil da dann doch oft jemand dabei ist, der das Herz des großen Bruders kräftiger zum Schlagen bringt.

Für diesen Fall wäre der 9. August ein treffliches Datum: Da ist der "Spiel-im-Sand-Tag", an dem schon viele Sandkastenfreundschaften geschlossen wurden. Und die halten bekanntlich ja am längsten.