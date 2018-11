12. November 2018, 18:48 Uhr Münchner Momente Was er nicht alles sieht

Immer ging der Mann ins selbe Wettbüro, immer wurde er dort mit "er" angeredet. Bis zum Montag, bis er wieder einmal nicht gewonnen hatte, wegen 50 Zentimetern, aber was hilft's. Da begann er, sich zu wehren

Kolumne von Gerhard Fischer

Lothar Matthäus wurde neulich am Münchner Flughafen gesehen. Er pendelt ja ständig zwischen Budapest, wo er wohnt, und München und Mailand und Madrid, Hauptsache Italien halt. Ach nein, das mit Madrid und Mailand war Andi Möller. Wofür ist Matthäus noch mal bekannt? Denglisch! "He has good eyes, he has good Technik", sagte er als TV-Experte über einen Spielgestalter. Und als Trainer gab er seinen Spielern "different exercises. Not only bumm."

Genug jetzt. Es wäre billig, eine Glosse mit Matthäus-Denglisch zu füllen. Und es geht hier doch um ... genau, um das Reden in der dritten Person. "Ein Lothar Matthäus spricht kein Französisch", sagte er, und das wunderte keinen (gibt es überhaupt so was wie "Dfranzösisch"?).

Ein Kumpel, Löwen-Fan, geht immer in einen Laden, in dem er auf Fußballspiele wettet. Der Mann, der die Wetten annimmt, spricht ihn in der dritten Person an: "Hat er gestern Hoeneß gesehen? Sooo einen roten Kopf hatte der!" Das Ausweichen auf die dritte Person ist wohl Unsicherheit: Einerseits kennen sich Wetten-Annehmer und Wetter nicht gut (was für das "Sie" spräche), andererseits geht es um Fußball, wo man nicht "Herr" Soundso sagt und "Hätten Sie die Güte?"

Der Kumpel wettet seit der Europameisterschaft 2012. Damals gewann er 1750 Euro, bei der Weltmeisterschaft 2014 kassierte er 1250. Er dachte, das gehe so weiter, bis er 2016 viel Geld auf Österreich als Europameister setzte.

Auf seine Sechziger, das sind die Österreicher des deutschen Fußballs, hatte er lange nicht gewettet. Vergangenen Samstag probierte er es mal wieder. Nach 88 Minuten stand es 1:1, als Grimaldi, den sie im Grünwalder Stadion Grünwaldi nennen, aus sechs Metern schoss. 150 Euro hätte der Kumpel gewonnen, wenn der Ball... Aber er ging 50 Zentimeter vorbei. Vielleicht auch 60. Montagfrüh fragte der Mann im Wettbüro: "Hat er am Samstag Grimaldi gesehen?" Der Kumpel blickte hinter sich und sagte: "Ich bin alleine da."