9. April 2019, 19:00 Uhr Münchner Momente Von wegen schnürlgrad

Das Münchner Nahverkehrsnetz, so dachte man bisher, verbinde den Osten mit dem Westen schnurgerade und Kurven kämen nur in sauberen 45- oder 90-Grad-Winkeln vor. Welch Irrtum

Von Stephan Handel

Das Münchner Nahverkehrsnetz - ein Traum! Schnurgerade verbindet es den Osten mit dem Westen, Kurven kommen nur in sauberem 45- oder 90-Grad Winkel vor, zudem ist es - maßstäblich verkleinert natürlich - exakt so groß, dass es über die U-Bahntüren passt. Wann immer sich also mal wieder jemand über Verspätungen, Zugausfälle oder die beliebten Betriebsunterbrechungen beklagt: Am Gleis liegt es nicht.

Dachte man bislang. Nun aber hat sich jemand die Arbeit gemacht, das Ideal des Streckenplans mit der Realität abzugleichen, und zwar indem er das eine mithilfe einer kleinen Animation in das andere überführt hat (www.reddit.com/user/zuegnerd). Und siehe da: In Wirklichkeit sieht das Streckennetz gar nicht so schnürlgrad und aufgeräumt aus wie das sauber verlegte Gesellenstück eines Elektriker-Lehrlings. Sondern eher wie eine Spinne, die jemand mit dem Schuh zerbatzt hat und die ihre Beine im Todeskampf merkwürdig verkrampft von sich streckt. Die U2 schlängelt sich unter der Innenstadt durch wie ein Betrunkener am Steuer eines Vierzigtonners, die U1 eiert rum, als könne sie sich nicht entscheiden, die S-Bahnen mäandern durch den Landkreis, als habe jemand voller Willkür Milchkannen über der Topografie ausgeschüttet, überall, wo eine landete, kam ein Bahnhof hin.

So geht das nicht. Dringend benötigt München einen Bahnbegradigungsplan, eine Initiative zur Streckung der Strecken und Eliminierung der Kurven. Selbstverständlich hätte das auch für die Fahrgäste nichts als Vorteile, und zwar nicht nur bei Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit: Bei Bewegungen auf einer Geraden gibt es keine Zentrifugalkraft, so dass nicht mehr bei jeder Richtungsänderung der fleischige Arm des Standplatznachbarn unangenehm nahe kommt. Welchen Verlust an Effektivität sinnlose Abweichungen von Richtung und Ebene ergeben, ist in Österreich zu besichtigen: Das Nachbarland wäre viel größer, wenn es mal jemand bügeln würde.