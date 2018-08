8. August 2018, 18:51 Uhr Münchner Momente Versunkene Schätze

Meistens bleibt die Suche nach Gold und Edelsteinen erfolglos. Doch in der Würm schwimmen jede Menge Schmuckstücke. Sockenweise

Kolumne von Günther Knoll

Die Schatzsuche ist ein beliebtes Mittel, um quengelige Kinder bei Laune zu halten. Es gibt genügend Erwachsene, die von diesen Kindheitserlebnissen so geprägt sind, dass sie später auf der Suche nach verborgenen Reichtümern mehr Geld versenken, als sie jemals finden werden. Denn Schätze, die irgendwo auf dem Meeresgrund oder in der Tiefe von Flüssen und Seen vor sich hin gammeln, sind zwar Thema von Sagen und Romanen, gehoben werden sie aber nur selten. Richard Wagner hat dem Schatz der Nibelungen sogar eine Oper gewidmet: Rheingold. Hagen von Tronje, der im Nibelungenlied den Schuft gibt, soll der Sage nach einst an die hundert Lastkarren voller Gold und Geschmeide in den Rhein gekippt haben.

Während Hagens Versteck immer noch unentdeckt ist trotz aller noch so abstruser Theorien und Suchmethoden, hat der Zufall seinen Epigonen in Pasing einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schon im April machte ein Angler in der Würm den Fang seines Lebens. Es war zwar nur eine alte Socke, die er da am Haken hatte, doch darin befand sich neben Stemmeisen, Schraubenzieher und einem Paar Handschuhe auch diverser Schmuck. Der Mann brachte den Fund brav zur Polizei. Die kombinierte: Einbruchswerkzeug und Beute. Und: Der Täter lebt womöglich auf großem Fuß. Denn um all das Zeug in einen einzigen Socken zu packen, sollte er mindestens Schuhgröße 45 haben.

Zurück zum Kinderspiel: Vor ein paar Tagen ging in Pasing eine Erzieherin mit mehreren Kindern im Rahmen der Mittagsbetreuung an die Würm. Es ist nicht bekannt, ob sie dort "Komm, wir suchen einen Schatz" gespielt haben, dass sie aber in dem derzeit ziemlich flachen Gewässer einen solchen fanden, ist Tatsache. Und zwar erneut in Form von Socken, diesmal gleich zwei, gefüllt mit Schmuckstücken und Armbändern. Wieder Diebesgut? Eine neue Sparstrumpfvariante? Würmgold, von Ludwig II. versenkt? Oder wollte da nur jemand seine alten Socken los werden?