Seit Corona ist negativ eigentlich positiv. Ganz so neu ist das Phänomen in München aber gar nicht

Glosse von Martin Bernstein

In der Alten Pinakothek hängt ein um 1567 entstandenes Gemälde des Malers Pieter Bruegel. Darauf zeigt der Niederländer, wie das so zugeht im Schlaraffenland: Faulheit ist eine Tugend, Fleiß eine Sünde. "Verkehrte Welt" nennt man dieses seit dem Mittelalter geläufige Motiv. Gefangen in einer derart verkehrten Welt wähnen wir uns ja auch irgendwie seit Beginn der Pandemie. Wie wir uns beispielsweise über ein "negatives" Testergebnis zu freuen gelernt haben . . . Negativ wurde in Windeseile das neue positiv. Der Barde Reinhard Mey wusste das schon vor fast 50 Jahren, nur dass bei ihm die Verursacherin der Umwertung aller Werte nicht Corona hieß, sondern Annabelle. "Du bist so wunderbar negativ", sang der prophetische Liedermacher damals, "und so erfrischend destruktiv . . . Ich bitte dich, komm sei so gut, mach meine heile Welt kaputt!". Auch die Folgen schilderte Mey in aller Ausführlichkeit: "Früher, als ich noch ein Spießer war, ging ich gern ins Kino, in Konzerte sogar. Doch mit diesem passiv-kulinarischen Genuss machte Annabelle kurz entschlossen Schluss. Wenn wir heute ausgeh'n, dann geschieht das allein . . ."

Also durchaus bewusstseinserweiternd: Immerhin sollten wir ja zumindest was lernen aus und in der verkehrten Welt. Und so fanden wir es bald nicht mehr negativ, sondern positiv, in eine Shisha-Bar gehen zu können, um dort nicht etwa Rauch auszustoßen und dabei stillvergnügt zu lächeln, sondern uns am nämlichen Ort Wattestäbchen bis in ungeahnte Tiefen stoßen zu lassen und danach die Augen voller Tränen zu haben.

Wird das alles irgendwann wieder vergessen sein - so wie jetzt schon die Aha-Regeln? Abstand, Hygiene, Alltagsmaske schienen das einzige Mittel zu sein, ehe Tests und Spritzen zur Verfügung standen. In München freilich wird das Aha bleiben, für alle Zeiten vielleicht. "Aha" nennen Kunsthistoriker nämlich auch die von einem Schlosspark aus unsichtbaren Mauern, die die Welt der Privilegierten drinnen vom Volk draußen abgrenzen sollten. Im Westen des Nymphenburger Schlossparks steht noch so eine Aha-Mauer. Auf ihr sitzen im Abendlicht Menschen, die Beine und Seele baumeln lassen. Trotz Pandemie. Ein bisschen wie im Schlaraffenland.