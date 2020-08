Kolumne von Franz Kotteder

Verbringt man den Urlaub daheim, so wird einem schnell mal fad. Das muss aber nicht sein. Man kann sich problemlos beschäftigen, indem man seinen Geldbeutel verliert. Dann ist was geboten, insbesondere in München.

Bankkarten sperren lassen, das ist die leichteste Übung, was für blutige Anfänger. Anspruchsvoller wird's, wenn man bei der Polizei eine Verlustanzeige aufgibt. Die braucht man laut der städtischen Website "Informationen für Verlierer", um den Verlust diverser Dokumente anzuzeigen. Der Beamte auf dem Revier will aber nicht nur Kontonummern, sondern auch Karten- sowie Kartenfolgenummern wissen. Die lassen sich nach mehrstündigem Wühlen in alten Ordnern und Anrufen bei Hotlines mühelos eruieren. Mit der stolz erworbenen Verlustanzeige marschiert der Verlierer also zur Kfz-Zulassungsstelle, wegen der neuen Zulassungsbescheinigung für die Karre. Verlustanzeige? Wird nicht anerkannt, nur eine Diebstahlsanzeige. Man könnte ersatzweise eine eidesstattliche Erklärung für 30,70 Euro abgeben. Aber man muss sparen, schließlich sind Bankkarten und Bargeld weg. Die Polizei wiederum rät von einer Diebstahlsanzeige ab: Ohne konkreten Verdacht wäre das Vortäuschung einer Straftat. Na gut, dann erst den Personalausweis melden, im Passamt glaubt man erstaunlicherweise, dass die Polizei die Verlustanzeige nicht aus Jux und Tollerei annahm.

Nicht so in der Führerscheinstelle, aber inzwischen konnte der Verlierer ja erste Dinge aus dem Hausrat veräußern, um die eidesstattliche Erklärung zu bezahlen. Probleme macht aber die Online-Terminvereinbarung, ohne die man nicht aufs Amt darf. Termine gibt's nur tröpferlweise: mal gar keine bis Ende September, dann - Überraschung! - für heute in eineinhalb Stunden. Wer sich fix aufs Rad schwingt, hat gewonnen! Elende Loser, die womöglich beruflich ihren Lappen brauchen, sitzen weiter vor dem Monitor und klicken im Halbstundenrhythmus auf die Seite, in der Hoffnung auf ein freies Zeitfenster vor Ablauf von zwei Wochen. So sorgt die Stadt für ihre Bürger: Fad wird einem da jedenfalls nicht.