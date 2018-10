23. Oktober 2018, 18:51 Uhr Münchner Momente Ude und der Isar-Pelikan

Die CSU hat keine absolute Mehrheit mehr und der FC Bayern steht nicht mehr auf Platz eins: Ähnlich verstörend ist der Pelikan, der plötzlich an der Isar aufgetaucht ist. Das Erstaunlichste an dem Fall: Alt-OB Ude hat sich noch nicht dazu geäußert

Kolumne von Franz Kotteder

Dass unsere Zeit völlig aus den Fugen geraten ist, lässt sich derzeit an den verschiedensten Symptomen festmachen. Man muss jetzt nicht wieder anfangen mit der Erdrutsch-Wahl zum Landtag am Sonntag vor einer Woche oder dem urplötzlichen Verschwinden des FC Bayern vom ersten Platz der Bundesliga - beides Ereignisse, von denen zuvor noch nie ein Mensch gehört hat. Geschweige denn, dass je jemand derartiges überhaupt für möglich hielt. Alles Notwendige dazu haben Horst Seehofer, Uli Hoeneß und Karlheinz Rummenige aber bereits gesagt.

Ähnlich verstörend haben viele Münchner jetzt das Auftauchen eines Pelikans an der Isar empfunden. Der natürliche Lebensraum eines solchen Tieres ist eigentlich das Sommerloch, das in diesem Jahr aber vermutlich wegen Klimawandels ausgefallen ist. Der Isar-Pelikan aber ist frecherweise unter Umgehung der neuen bayerischen Grenzpolizei aus Österreich angereist, heißt es, und derzeit narrt er auch noch die Münchner Feuerwehr durch beharrliches Sich-Verstecken. Das Erstaunlichste aber an dem ganzen Fall ist: Altoberbürgermeister Christian Ude (SPD) hat zu dieser ganzen Gelegenheit nichts zu sagen. Schlimmer noch: Er schweigt beharrlich. Dabei kennt er sich nun wirklich aus mit Pelikanen; 2003 hat er einen solchen aus dem Tierpark Hellabrunn auf den schönen Namen Christian taufen lassen und auf seine Lieblingsurlaubsinsel Mykonos überführt. Manche wähnten ihn damals schon im Cäsarenwahn und erinnerten an den römischen Kaiser Caligula, der angeblich sein Lieblingspferd zum Konsul machen wollte. Dabei sind Pelikane auf der griechischen Insel so etwas wie die inoffiziellen Wappentiere, und damals herrschte dort gerade Pelikanmangel. Es handelte sich gewissermaßen um einen Notfall.

Man müsste also nur den Alt-OB fragen, wie mit einem solchen Tier umzugehen sei. Aber es fragt ja wieder keiner. Vielleicht schweigt Ude aber auch deshalb, weil er den Pelikan längst in seinen Koffer gepackt hat. Vielleicht braucht Mykonos ja nach 15 Jahren wieder einen frischen Christian?