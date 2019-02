25. Februar 2019, 18:31 Uhr Münchner Momente Treibt es nicht zu bunt!

Aus den abgehobenen Ideen für den alten Stadtwerke-Kamin ist nichts geworden. Und nun soll auch die Sprayer-Mauer am Viehhof saniert werden. Zum Glück schreitet das Kommunalreferat ein

Kolumne Andreas Schubert

Irgendwie ist es ja schon schade, dass die abgehobenen Ideen für den alten Stadtwerke-Kamin an der Schäftlarnstraße sich so schnell in Rauch aufgelöst haben. Hätte so schön sein können: ein Café in schwindligen Höhen, ein Windkraftwerk, ein Tauchturm gar. Vielleicht hätte sich der Tower von Sendling ja auch als Indoor-Bungeejumping-Paradies nutzen lassen, wer weiß das schon. Das Viertel wäre in Kombination mit seinem Szene-Brücken-Kahn (kurz: Alte Utting) und der benachbarten Container-U-Bahnwaggon-Party-Location (vulgo: Bahnwärter Thiel) statt megahip womöglich giga- oder gar terahip geworden - auf der von eins bis zehn reichenden Erwähnungsskala in der New York Times (NYT) eine glatte elf, quasi. Aber die Stadtwerke wollten bekanntlich nicht mitspielen.

Jetzt soll auch noch die olle Viehhofmauer an der Tumblingerstraße saniert werden, die dafür berühmt ist, dass sich dort mal mehr, mal weniger begabte Künstler austoben dürfen, denen illegales Sprayen andernorts zu anstrengend ist, weil sie nachts ihren Schlaf brauchen. Weil es dort demnächst also mit der Street Art vorbei ist, drohte schon die Gefahr, dass statt der NYT höchstens noch der Alaska Star oder der Idaho Statesman München cool finden. Aber die Rettung gegen den Imageverlust kommt aus dem Kommunalreferat: Künftig wird an der Großmarkthalle in Sichtweite der Utting gesprayt - da lacht das NYT-Leserherz.

Der Haken an der Sache: Das Kulturreferat soll laut städtischer Mitteilung "die Koordinierung der künstlerischen Gestaltung" in die Hand nehmen. Man fragt sich, wie das funktionieren soll und was die beiden Wörter mit "-ung" hintenraus für die künstlerische Freiheit an der Mauer von Halle 6 bedeuten. Mit Graffiti-Verwaltung ist die Stadt schließlich schon vor drei Jahren gescheitert: Dem damaligen Street-Art-Sachbearbeiter war sein Job schnell wieder zu bunt geworden.