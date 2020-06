Der letzten Wochen sei Dank, könnte der Münchner nun jeden Löwenzahn am Straßenrand blind nachzeichnen. Spaziergang um Spaziergang ist die nächste Umgebung so vertraut geworden, dass der Münchner nichts mehr herbeisehnt als Abwechslung. Wie Rilkes Panther, so hat er sich zuletzt gefühlt. Ein Panther mit einer Welt, die hinter den tausend Stäben wartet, allerdings, mit Hoffnung auf Freiheit. Der mit jeder Lockerungsverkündigung die Muskeln spannt, bereit, sich auf und davon zu machen. Gelten die Deutschen als eines der reisefreudigsten Völker überhaupt, führt gefühlt der Münchner diese Hitliste an. Nicht, dass hier ein Porsche nichts mehr gilt. Aber subtiler lässt sich mit Bildern von weißen Sandstränden Status demonstrieren. Nun sind derzeit die Reisemöglichkeiten limitiert, das Pandemie-Schicksal herausfordern möchte auch nicht jeder. Also ab ins eigene Auto, Porsche oder nicht, und auf gen Süden.

Liebt der Münchner seine Stadt doch auch und vor allem wegen des Umlands, des nahen und des gefühlt nahen, das in etwa vom Gardasee bis zur Toskana reicht. Und allein der oft besuchte Gardasee scheint plötzlich wieder wie eine ferne Verheißung weitab vom Löwenzahn am Straßeneck. Wer aber zehn Minuten länger über sein Reiseziel nachgedacht hat, fährt noch eine Stunde weiter. Venedig! Die Stadt, in der sich sonst Menschen aus aller Welt mit Selfiesticks die Augen ausstechen. Jetzt präsentiert sich die Mutter aller Overtourism-Städte mit gerade genug, aber nicht zu vielen Touristen.

Mit Venezianern, die nach dem Lockdown wieder das Leben genießen, mit bezahlbaren Hotelzimmern und Spritz für 2,50 Euro. Und so wunderschön, dass es dem Münchner auf jeder Brücke wieder die Tränen in die Augen treibt. Dann setzt er sich in die nächste Bar, sieht ein paar Tische weiter einen Bekannten, zückt das Smartphone und unter dem geposteten Bild des leeren Markusplatzes türmen sich die Kommentare: Wir kommen am Wochenende, wie lang seid ihr noch da? München mag man eine Weile entfliehen. Die Münchner aber sind überall.