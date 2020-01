Der beste Sohn von allen hat sich neulich über den Wind geärgert. Er kam von vorne, von der Seite und von hinten, und eine Böe hätte ihn fast umgeweht. Erwachsene würden Schutz suchen, in einem Wartehäuschen vielleicht, in einem Café oder zur Not auch einem Supermarkt. Sie würden tun, was Erwachsene eben tun: dem Problem so lange aus dem Weg gehen, bis es sich, das Wortspiel sei in diesem Fall erlaubt, in Luft auflöst. Doch ein Zweijähriger, der fackelt da nicht lange. Er verlangt: "Papi, Sturm aufessen."

Ein interessanter Gedanke. Was, wenn man wirklich alles verspeisen könnte, was einen nervt? Gut, man bräuchte einen sehr stabilen Magen, am besten vielleicht vier wie eine Kuh. Aber dann: Jeden Morgen einen Wecker, das wäre ein solides Frühstück. Danach ein paar Happen vom Verkehr, in den Geschmacksrichtungen Auto, S-Bahn oder Fahrrad, je nachdem. Im Aufzug zum Büro mampft man die Knöpfe zu all den Etagen weg, wo eh immer nur die anderen hin wollen. Oben angekommen, gibt der permanent kaputte Etagen-Wasserspender sicher eine gute Zwischenmahlzeit ab, und nach einem kurzen Verdauungsschlaf geht es in die Mittagspause. Die ist nun freilich ein Dilemma: Wenn man alles vertilgt, was einen ärgert, gilt das dann auch für das Kantinenessen? Oder müsste man nicht eher die Köche...? Egal, am Nachmittag ist das schnell vergessen: Es gibt ein verdrehtes Telefonhörerkabel und eine klemmende Computertaste (oder zwei) als Snacks, danach kann man sich durch den Feierabendstau bis nach Hause durchfressen. Dort verzichtet man, erschöpft von all der Völlerei, aufs Abendmahl, knabbert aber vielleicht später, wenn der Kleine im Bett ist, noch ein bisschen am Fernseher.

Einschlafen könnte man derart abgefüllt zwar nicht. Man würde sich unruhig hin- und herwälzen, hätte dann aber auf einmal die Gewissheit: Die besten Ideen hat der beste Sohn von allen. Ja, so ein Sturm ist leichter zu verdauen. Sturm zu essen hat aber noch einen anderen Vorteil: Pusten muss man auf dieses Essen nicht, das macht es ganz von selbst.