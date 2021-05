Glosse von Stephan Handel

Es ist schon wieder alles fast normal. Am Wochenende riecht die Luft in den Gartenstädten nach Grillkohle und diesen Röstaromen, die laut Fernsehköchen zur Erzielung großartigen Fleischgenusses unerlässlich sind. In der Fußgängerzone sind die Schlangen vor den T-Shirt-Läden nachgewachsen; die Schlangen bestehen aus jungen Frauen unter 20, deren T-Shirt-Vorräte offenbar zur Neige gehen. Die Skater in den Betonschüsseln zeigen sich ihre Schürfwunden. Die Trinker am Bahnhof bieten sich gegenseitig Körperverletzungen an. Sommer in der Stadt.

Wie schnell das gehen kann. Vor zwei Wochen noch bleiernes Regenwetter, ermüdende Grauheit, tönende Depression. Und nun plötzlich: Lächelnde Menschen (wahrscheinlich wegen der neuen T-Shirts), sonnige, wenn auch maskierte Freundlichkeit - das Leichte scheint zurückzukehren. Ob die Sonne und der R-Wert zusammenhängen, ob die Wärme den bösen Eindringling verdrängt oder der Impfstoff, das ist doch egal. In den Biergärten sitzen die Menschen und schauen sich an, als wären sie lange Zeit in Kellern eingesperrt gewesen und dürften jetzt erstmals ins Freie. Ob die Eltern sich kommende Woche erst wieder daran erinnern müssen, wie das geht: ein Pausenbrot schmieren? Ob sie, wenn sie nicht selber arbeiten gehen, das leere Haus, die leere Wohnung genießen werden? Oder ob sie's merkwürdig finden, so still hier? Wie lange werden die Menschen noch ein komisches Gefühl verspüren, wenn in alten Filmen, also vor 2020, die Schauspieler sich die Hand geben? Oder sich gar umarmen?

Es ist noch nicht vorbei, viele warten noch auf ihre Spritztour nach Riem oder zum Arzt. Viele werden aus gutem Grund weiterhin vorsichtig sein, und das ist wahrscheinlich vernünftig. Viele werden auch weiterhin auf ihr Recht bestehen unvernünftig zu sein, aber sie werden weniger werden und egaler. Der Sommer in der Stadt hat schon an seinen ersten Tagen viel Gutes gebracht. Das Beste daran: ein Gefühl, eine Ahnung davon, wie es schon bald wieder sein könnte.