22. November 2018, 18:48 Uhr Münchner Momente Singen bis zum bitteren Ende

Die russische Psychologin Bljuma Wulfowna Zeigarni will herausgefunden haben, wie man Ohrwürmern den Garaus macht. Ob's funktioniert, lässt sich mit "Last Christmas" ausprobieren

Kolumne Von Stephan Handel

Ist ja nicht mehr lange hin, höchste Zeit also, das Aggressionspotenzial bis Weihnachten jetzt mal langsam zu steigern, nicht dass am Ende die Heilige Nacht allzu still wird. Dieser Aufgabe nimmt sich seit jeher der Einzelhandel an, indem sämtliche Läden mindestens von Mitte November an mit so genannten Weihnachtshits berieselt werden: Driving home for Christmas, Feliz Navidad, Little drummer boy, zu allem Überfluss nun auch noch Rudolph, the red nosed Reindeer in der Helene-Fischer-Version und anderes ähnlich alpenländisches Liedgut.

Das Fatale an dieser akustischen Vergiftung ist: Weihnachtshits sind Weihnachtshits, weil sie sich in den Gehörgang bohren, von da aus ins Gehirn, und da bleiben sie dann. Es soll Leute geben, die bis weit nach Neujahr an verschärftem Parampampampam-Tinnitus leiden mussten. Dass es allerdings ein Mittel gegen Ohrwürmer gibt, das wird der Bevölkerung böswillig verschwiegen. Es fußt auf dem so genannten Zeigarnik-Effekt, den die russische Psychologin Bljuma Wulfowna Zeigarnik 1927 an der Berliner Universität entdeckt hat: Danach vergisst das Gehirn abgeschlossene Vorgänge besser als noch nicht zu Ende gebrachte, angeblich, weil letztere im menschlichen Bewusstsein eine Spannung aufbauen, die der Erlösung harrt. Man müsste also einen akuten Ohrwurm zumindest im Kopf bis zu seinem Ende singen, sofort tritt der Zeigarnik-Effekt ein und das Ding ist verschwunden - zumindest bis zum nächsten Kaufhausbesuch. Zu 100 Prozent wissenschaftlich erwiesen ist das zwar nicht, aber was tut man nicht alles, um das verdammte "Do they know it's Christmas" aus dem Hirn zu bekommen.

Der nervigste aller nervigen Weihnachts-Schlager ist natürlich "Last Christmas I gave you my heart" von Wham, das übrigens nicht von einer Herztransplantation handelt, sondern natürlich von zerbrochener Liebe. Das Lied ist in der Vorweihnachtszeit so unausweichlich wie das Prosit auf der Wiesn - genau das richtige also zum Ausprobieren des Geheimtipps: "Last Christmas / I gave you my heart. / But the very next day / you gave it away ..." So. Ohrwurm vorhanden? Wahrscheinlich. Dann jetzt das ganze bis zum letzten Vers: "A face on a lover / with a fire in his heart / A man under cover but you tore him apart /Maybe next year I'll give it to someone/ I'll give it to someone special."

Und? Hat's geklappt? Nicht? Beschweren Sie sich bei Frau Zeigarnik.