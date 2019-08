Es ist ja jetzt wieder recht warm und sommerlich. Man könnte auch sagen: Affenhitze! Hitzewelle! Hilfe! Wie man auf einen solchen Ausnahmezustand mit der angemessenen Theatralik reagiert, konnte man sich während der letzten Hitzewelle bei zwei Mädchen abgucken, geschätzt 14 oder 15 Jahre alt, im Bus zwischen Ostbahnhof und Untergiesing. Mädchen am Gang also: "Ey, warum ist es so warm, wieso kann's nisch einfach regnen?" Mädchen am Fenster: "Schau misch mal an, isch schwitze!" Mädchen am Gang: "Isch sterbe." Nach dieser Feststellung folgte ein radikaler Themenwechsel. "Hast du eigentlisch Fahrschein?" - "Nein." - "Isch auch nisch." - "Isch fahr den ganzen Tag schon schwarz." War dann vermutlich aus Sicht der beiden angesichts des bevorstehenden Hitzetods auch schon egal.

Ja, die Wärme lässt die Menschen komische Dinge sagen. Zum Beispiel den Typen an der Tramhaltestelle am Hauptbahnhof, der auf Englisch mit russischem Akzent loslegte. Freundlicherweise in einer gehobenen Lautstärke, dank der das umstehende Publikum gut an seinem äußerlich gewordenen inneren Monolog teilhaben konnten, der ungefähr so ging: "I hate this fucking sun. I want it to be cold, I like rain. It's not Africa, it's Germany! This is too much for me. Fuck this shit, I don't like it. This fucking sun is killing me." Falls die Klimaaktivistin Greta Thunberg doch noch mal darüber nachdenkt, Donald Trump zu treffen - vielleicht wäre dies der richtige Tonfall, den der Präsident verstehen würde, an den er sozusagen anknüpfen könnte.

Wie schön und erfrischend, wenn es zwischendurch auch noch Leute gibt, die sich über den Sommer freuen. Im Gedächtnis blieb vor allem der U-Bahn-Fahrer, der jüngst am Kolumbusplatz netterweise auf die Frau wartete, die atemlos angerannt kam. Als sich die Türen schlossen, erklärte er: "I hob heid mein' letzten Dag, dann bin i drei Wochen fort, da is' es mir egal." Beim Einfahren in den Hauptbahnhof verwandelte er dann die Ansage in ein Lied. Nie trällerte ein U-Bahn-Fahrer schöner: "Anschluss zur S-Bahn, zum Regional- und Fernverkeeeehr!"