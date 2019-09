Es gibt Bayern, die sich gerne darüber lustig machen, wenn ein aus dem Norden stammender Wahlmünchner versucht, bairisch zu sprechen. Wenn er etwa von seiner Lieblingskneipe schwärmt, er fühle sich in dieser Bo-azn wie daho-am, weil es da so einen leckeren "Obazda" gibt, reagieren konservative Bewahrer des Bairischen mal mit Spott, mal belehrend, und gerne etwas von oben herab. Dass ein Nicht-Bayer nicht ahnen kann, dass der Käsebaz nicht immer schmeckt, aber immer dekliniert wird, kümmert den stolzen Echt-Bayern nicht. Dann kehrt er noch den Linguisten raus und belehrt den Zuagroastn, dass es "der" Butter und "das" Teller heißt, und diese Genera auf jeden Fall richtig sind.

Dabei sind sich die Bayern über den Gebrauch ihrer eigenen Sprache selbst nicht ganz einig. Zum Beispiel, wenn es um Schwammerl geht. Wem die Steinpilze am Viktualienmarkt zu teuer sind, der geht gerne selbst "in die Schwammerl". Und da geht es schon los mit der Sprachverwirrung. Sollte es denn nicht "die Schwammerln" heißen? Das Lexikon "Bairisches Deutsch" des oft als Dialektpapst bezeichneten Germanisten Ludwig Zehetner lässt als Mehrzahl auch die Variante mit "-n" gelten, selbst wenn viele sich da fragen dürften, welches narrische Schwammerl der Herr Professor da erwischt haben mag. Und dann noch das: In dem Lexikon steht - mit Ausrufezeichen- , es heiße "der" Schwammerl. Nur in Klammern ist vermerkt, dass auch "das" zulässig sei.

Nun schwören viele Bayern, nie ein männliches Schwammerl gesehen zu haben, und es sprachlich zu behandeln sei wie das Maderl und das Bürscherl. Aber die Debatte kann man sich eigentlich sparen. Schwammerl kommen nur höchst selten in der Einzahl vor, Grund dafür ist der Stolz der Bayern. Wer nur einen einzigen Pilz im Wald findet, würde das nie zugeben. Er würde lieber für viel Geld Schwammerl kaufen und sie den Nachbarn als persönliche Beute präsentieren, als sich zum Gespött zu machen. Wär ja noch schöner, wenn plötzlich andere, womöglich auch noch Zuagroaste, anfangen, blöd daher zu reden.