25. Juli 2019, 18:45 Uhr Münchner Momente Schlummernde Schlaffis

Lassen die Studenten von heute eigentlich noch die Sau raus? Oder sind sie dafür von Bologna-Prozess und Prüfungsstress viel zu ermattet? Ein abendliches Erlebnis gibt Anlass zur Sorge

Kolumne von Stephan Handel

Ach, Studienzeit! Zum ersten Mal weg von zu Hause, keiner schimpft, wenn alte Socken in der Spüle liegen und gebrauchtes Besteck neben dem Bett, dazu ausgiebige Einführungen in die Kunst des Alkoholkonsums und Bestäubungs-Experimente ohne Zahl - ab und zu beim Prof vorbeischauen, ob der noch lebt - das war's. Aber können auch heutige Studenten in dieser Art die Sau raus lassen? Oder sind sie von Bologna-Prozess, Prüfungsstress und Big Business bereits so entkräftet, dass nichts mehr los ist mit ihnen? Ein Erlebnis vom Anfang der Woche gibt Anlass zu dieser Sorge.

Es traf sich ein musikalischer Verein zur Feier des Saison-Abschlusses, vulgo: Grillfest. Die Veranstaltung fand dort statt, wo sich das Orchester auch sonst wöchentlich zur musikalischen Vervollkommnung trifft, ein Haus in der Innenstadt. Es gibt dort verschiedene Säle und Konferenzräume sowie einige Dutzend günstige Zimmer, die großteils an Studenten vermietet sind. Die Feier selbst fand in der Gastronomie des Hauses statt beziehungsweise, es war eine warme Nacht, auf der Grünfläche davor. Doch der Abend war kaum drei Stunden alt, Schnitzel und Bratwürste waren verzehrt, die Blechbläser orderten die dritte Halbe, während die Geigerinnen ihre dünne Weinschorle schon halb ausgenippt hatten - da ging die Bedienung rum und kündigte an, sie nehme jetzt dann die letzte Runde an Bestellungen auf, denn: "Die Studenten haben um 22 Uhr Nachtruhe."

Wie? Studenten? Nachtruhe? Wurden diese beiden Wörter schon jemals zuvor gemeinsam in einem Satz verwendet? Gilt die alte Regel nicht mehr: Studenten stehen um sieben auf, weil um acht der Supermarkt schließt? Kann das die kommende akademische Elite sein, die matt in die Kissen sinkt, noch bevor die Abendnachrichten zu Ende sind? Diesen Schlaffis sei ernsthaft ein Nacht-Seminar empfohlen, zum Beispiel bei einschlägig erfahrenen Blechbläsern, Gaudeamus igitur, Ergo bibamus und was sonst noch alles dazugehört. Das Studium ist eine Vorbereitung auf das Leben, und das ist bekanntlich mehr als alte Socken in der Spüle.