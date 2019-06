25. Juni 2019, 18:49 Uhr Münchner Momente Schall und Rauch

Zwei städtische Referate wollten ihre ungeliebten Namen loswerden, doch der Stadtrat hat den Plänen eine Abfuhr erteilt

Kolumne von Dominik Hutter

Es bleibt beim Bewährten: Christoph Frey und Kristina Frank heißen weiterhin Christoph Frey und Kristina Frank. Auch ihre Referate werden nicht umbenannt, obwohl beide Behördenchefs derartige Pläne hegten: Frey wollte seine Stadtkämmerei wegen ihres mittelalterlich anmutenden Namens in Finanzreferat umtaufen. Frank rief zur Namenssuche für das bisherige (und künftige) Kommunalreferat sogar einen Wettbewerb ins Leben. Es galt, der Behörde, in der von Müllabfuhr über Ochsenzucht und Immobilienverwaltung diverse Aufgabengebiete vereint sind, einen sofort einleuchtenden Titel zu verpassen. Denn Kommunalreferat würde ja auf jede städtische Dienststelle passen.

Das Ergebnis des Wettbewerbs wird nun erst einmal unter Verschluss gehalten. Frank bleibt trotz der Abfuhr ganz prinzipiell bei ihrem Vorhaben. Sie verstehe, dass im Vorfeld der Kommunalwahl eine Umbenennung Unruhe im Verwaltungsapparat hervorrufen könnte. Aber man schulde den Münchnern eine transparente Namensgebung. Auf den Zeitpunkt komme es dabei nicht so an. Möglich, dass die CSU-Politikerin Frank dabei darauf spekuliert, die Entscheidung dereinst selbst treffen zu können. Zum Beispiel, falls sie im Frühjahr 2020 zur Oberbürgermeisterin gewählt wird.

Noch sind die Machtverhältnisse im Rathaus anders, und der Spaßverderber heißt Ältestenrat. Das Gremium, in dem nicht etwa Senioren, sondern Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende und ausgewählte Stadträte sitzen, hat den Umbenennungsplänen eine Abfuhr erteilt. In dieser Amtsperiode nicht mehr, lautet der Tenor, den man nur vom Hörensagen erfährt, da der Ältestenrat stets hinter verschlossenen Türen tagt. Gefürchtet wird offenbar nicht nur der Aufwand, der entstehen würde. Sondern auch, dass die Münchner den Eindruck bekommen, derartige Kinkerlitzchen seien im Rathaus wichtiger als echte politische Entscheidungen. Nicht, dass noch jemand auf die Idee kommt, irgendwann auch in den Stadtrat neue Namen zu wählen.