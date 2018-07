19. Juli 2018, 18:53 Uhr Münchner Momente Ruinen-Schick extra für Touristen

Über einen Mangel an Sehenswürdigkeiten in München kann sich niemand beschweren. Jetzt aber kommt noch mal eine ganze Reihe Highlights dazu. Die Baustelle am Sendlinger Tor zum Beispiel oder das riesige Loch am Hauptbahnhof

Kolumne von Andreas Schubert

Wer zu Besuch nach München kommt, braucht sich über einen Mangel an Sehenswürdigkeiten nicht zu beschweren. Da wären zum Beispiel die vielen Baustellen, die auf der Rangliste der Attraktionen locker mit der Wiesn mithalten können. Die Baustelle am Sendlinger Tor ist schon mal ziemlich sexy mit ihrer riesigen Grube hinter der Sparkasse und dem Bausound im Zwischengeschoss, der an ein nimmer endendes Heavy-Metal-Konzert erinnert. Kultur pur - inzwischen sieht man immer mehr Menschen, die ihren Weg durch das sperrige Sperrengeschoss Luftgitarre spielend im Hüpfschritt zurücklegen.

Doch das ist ja erst der Anfang einer langen Liste an geplanten München-Highlights. Da gibt es ja noch den Hauptbahnhof, der nächstes Jahr ebenfalls ein schönes großes und tiefes Loch bekommt. Weil auch die andere Isarseite am touristischen Aufschwung teilhaben will, wird der Orleansplatz aufgeschaufelt, das hat der Haidhauser Bezirksausschuss nach langem Ringen mit dem Tourismusamt durchgesetzt.

Ja, die Stadt wird lange Zeit ganz schön abgerissen aussehen, schöner noch als eine gewisse Bundeshauptstadt. Wie man hört, holen sich immer mehr den angesagten Shabby-Look des Stadtbilds nun auch nach Hause - und lassen sich aus dem Baumarkt eine Ruine kommen. Den "Ruinen-Bausatz groß" gibt's schon für lächerliche 1500 Euro, wer nicht so betucht ist, kommt mit einem Tausender zum kleinen Ruinenglück. Aber diese Mode wird vorbei gehen. Irgendwann sind die Ewigkeitsbaustellen in der Stadt abgeschlossen. Wenn dann sämtliche Neubau-Glasfassaden hübsch in der Sonne glänzen, kann der Ruinenbesitzer ja nachziehen. So eine vollverglaste Baumarkt-Ruine gibt selbst dem kleinsten Vorstadtgärtchen so richtig Glamour.