Natürlich ist es für alle Münchner bitter, wegen des Virus zu einem Leben aus der Ravioli-Dose verurteilt zu sein und nicht mehr ins Wirtshaus gehen zu dürfen. Aber ganz schrecklich, ja sogar existenzgefährdend ist die Lage für die vielen Wirtshausquerulanten, die zum kulturellen Leben der Stadt ebenso gehören wie Berufsgrantler, wilde Biesler oder die Junge Union. Wer es nicht wissen sollte: Der Wirtshausquerulant ist ein Mensch, der nicht des Bieres, des Schweinsbratens oder der Geselligkeit wegen ins Wirtshaus geht, sondern um das dortige Personal zu quälen und sich selbst als allwissender Experte für Kochkunst und Esskultur ins Rampenlicht zu stellen.

Serviert der Kellner etwa ein Glas Rotwein, dann wird der Wirtshausquerulant möglichst laut und für sämtliche Gäste hörbar feststellen, dass der Wein um ein halbes Grad zu warm oder ein viertel Grad zu kalt sei und das verheißene Brombeeraroma in skandalöser und bislang noch nie dagewesener Weise hinter der im Übrigen unausgewogenen Kautabaknote zurückbleibe. Selbstverständlich lässt der Wirtshausquerulant das Glas zurückgehen, in der freudigen Erwartung, den nächsten Wein mit derselben vernichtenden Geste als untrinkbar zurück zur Theke zu schicken.

Aber das ist nur der Anfang. Erst richtig in Fahrt kommt der Wirtshausquerulant, sobald das Essen auf dem Tisch steht. Bei Salaten verweigert er grundsätzlich die Annahme, weil er noch das frischeste Blatt als verwelkt betrachtet, Suppen gelten ihm generell als versalzen, und spätestens beim Hauptgericht lässt er den Koch antanzen, dem er dann mit der Unerbittlichkeit eines Staatsanwalts erklärt, noch nie im Leben so schlecht gegessen zu haben. Er, der Koch, möge, ja müsse sich einen anderen Beruf suchen, er sei nicht mal in der Lage, einen Topf Wasser zum Sieden zu bringen, und das, was aus seiner Küche komme, erfülle den Tatbestand der Körperverletzung. Die Serviette wie ein Lasso Richtung Koch schleudernd, stürmt der Querulant anschließend aus dem Lokal, schreit "Pfui Deifi" und ist glücklich. Sofern er in Begleitung war, sitzt diese konsterniert allein am Tisch, hilflos ausgesetzt den tödlichen Blicken von Kellner und Koch.

Um dieses Vergnügen, das den Wirtshausquerulanten erfreut wie sonst nichts auf der Welt, sieht er sich jetzt betrogen. Kein Restaurant ist geöffnet, nicht mal ein Küchenjunge steht bereit, dem er den misslungenen Sauerbraten um die Ohren hauen könnte. Keine Chance, sich zu beschweren - welch sinnloses Leben! Ach ja, der Bringservice, der wäre vielleicht ein adäquater Ersatz, aber nur, würde der Koch zur verbalen Hinrichtung mitgeliefert. Wird er aber nicht. Und so sitzt der Wirtshausquerulant einsam und verzweifelt vor seinen Dosenravioli, dem einzigen Gericht, das er selbst kochen kann.