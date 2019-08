Die CSU will für alle, die mindestens zu dritt im Auto sitzen, die Busspuren freigeben. Schön! Damit würden zum Beispiel Eltern, die ihre Kleinen mit dem SUV in die Kita bringen, für ihren großen Einsatz für die Umwelt belohnt. Doch warum hier stoppen?

Lasst uns mal wieder was gemeinsam machen. Ja, das wäre doch schön. Sich treffen, einen Ausflug machen, vielleicht an der Isar. Nur, wie kommen wir da hin? Am besten mit dem Auto, ist ja auch praktisch. Schön ist sie halt schon, die Isar, wie sie mal grün, mal blau und derzeit etwas braun getrübt durch München rauscht. Parkplätze gibt es halt keine, um auch mal auszusteigen. Aber dafür diese wunderbare Isarparallele, auf denen die Autos vom Baldeplatz bis zum Mittleren Ring flussabwärts rauschen. Schön wäre natürlich, wenn es eine eigene Fahrspur gäbe für Leute, die zusammen im Auto sitzen und die Isar genießen wollen. Aber da kümmert sich jetzt die Münchner CSU drum.

Die hat nämlich den Verkehrsminister Andreas Scheuer beim Wort genommen und will jetzt für alle, die mindestens zu dritt im Auto sitzen, die Busspuren zur Verfügung stellen. Damit die Menschen, die eine Fahrgemeinschaft bilden, auch belohnt werden für ihren großen Einsatz für die Umwelt - also etwa Eltern, die ihre Kleinen mit dem Auto in die Kita bringen. Die CSU will endlich freie Fahrt für alle, die gemeinsam SUV fahren, das ist ein echter Beitrag für mehr Gemeinsamkeit. An Bushaltestellen können künftig Fahrgemeinschaften parken und den Blick auf die Isar genießen, dann geht's auch schon weiter nach Norden auf der Busspur vorbei am Stau der Alleinfahrer. Und weil die Fahrt so schnell vorbei war, drehen wir um und fahren die Tour gleich noch einmal.

Blöd ist ja nur, dass der Andi Scheuer bald auch diese schlingernden E-Scooter-Fahrer auf die Busspur lassen will. Und dann müssen dort auch noch die Linienbusse fahren mit Dutzenden Menschen drin, die grantig schauen, weil der Bus wieder mal im Stau steht. Diese Busbenutzer sollen sich aber nicht so anstellen, schließlich heißt es in dem CSU-Antrag ganz mathematisch, zu dritt geht es schneller als allein. Logisch wäre demnach dies: Wer künftig zu dritt händchenhaltend an der Isar entlang geht, darf die Busspur benutzen. Und eine ganze Gruppe von Joggern kann selbstverständlich auf die Überholspur.