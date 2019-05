23. Mai 2019, 18:53 Uhr Münchner Momente Nach der Sintflut

Gerade noch ist die Stadt verschont worden von einer Plage biblischen Ausmaßes. Wann musste schon zuletzt der Steg über den Flaucher gesperrt werden? Und grenzt es nicht an eine halbe Katastrophe, wenn der Münchner sein tägliches Fitnessprogramm nicht am Isarufer exerzieren kann? Ein paar Gedanken nach der Sintflut

Kolumne von Laura Kaufmann

Gerade noch ist die Stadt verschont worden von einer Plage biblischen Ausmaßes. Wann musste schon zuletzt der Steg über den Flaucher gesperrt werden? Und grenzt es nicht an eine halbe Katastrophe, wenn der Münchner das tägliche Fitnessprogramm nicht am Isarufer exerzieren kann? Wie schnell bauen sich Muskeln wieder ab, und lohnt sich der grüne Smoothie dann noch? Nun habe man hier auch Naturkatastrophen, wie in Mosambik sei das ja, berichtete eine Mutter ihrer Tochter am Telefon. Überhaupt ist dem Münchner ja eine gewisse Sensationslust zu eigen. Eine willkommene Ablenkung von weniger greifbaren lokalen Verhängnissen wie der Mietmisere bietet so ein kleines Hochwasser auch. Und wenn sich das Wetter schon nicht mehr zum Posten von grünen Smoothies eignet, so präsentiert sich die Isar doch wenigstens in Laufnähe als die Reißende, und schlammige Wasserwalzen bekommen auch Likes und Herzchen.

Die Feuerwehr musste ausrücken, um das Wirtshaus am Deiniger Weiher zu retten, mit einem Schlauchboot schipperten sie über den überlaufenden See zur gefluteten Sonnenterrasse. Was für Bilder! Da fragt man sich, was wäre, wenn der Regen wieder anfängt und nicht mehr aufhört, ob die Münchner ihre Boote vom Starnberger See holen müssten, um die Segel Richtung Biergarten zu setzen, wo sie ihre Mass stoisch mit einem Schirm vor Verwässerung schützen würden.

Was aber hat die Stadt verbrochen, um eine solche Sintflut zu erleben? Hat eine höhere Macht Wasserfluten geschickt, um die SUVs aus den Straßenschluchten zu spülen? Wer baut nun eine Arche, Pfarrer Schiessler? Und welche Münchner Originale außer dem FC Bayern dürfen aufs Schiff? Wird Käfer für die kulinarische Versorgung an Bord sorgen oder Kuffler? Ist Platz für Petra Perle? Kann an Deck ein Yogastudio eingerichtet werden und wird sich Lola Paltinger auf das Schneidern von Regenmanteltrachten verlegen? Verstößt es gegen die Brandschutzordnung, auf der Arche einen Holzofen für Trüffelpizza zu errichten?

Vielleicht hatte die höhere Macht angesichts dieses Gedankenspiels doch Erbarmen. Oder Kopfschmerzen. Der Wasserpegel sinkt zumindest wieder.