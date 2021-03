Glosse von Stephan Handel

Von allen Wörtern sind meistens die alten die schönsten - sie umglimmert ein Glanz von Seidentuch und Puderquaste, der dem modernen Wortschatz längst schon in die nicht vorhandenen Ritzen der Handy-Tastatur entschwunden ist. Und was nicht glimmert, ist kraftvoll und bodenständig, aus dem Leben gegriffen und aus den Menschen, die ihren Schnabel so gehen lassen, wie er ihnen gewachsen ist.

Man saß zusammen, als man noch zusammensitzen konnte, und irgendwie kam das Gespräch auf Uhren, auf Armbanduhren. Vom 20-Euro-Modell aus dem Kaffeeladen bis zum schon recht edlen für mehrere Hundert Euro war alles vertreten am Tisch, und Günter trug gewiss nicht die unmodernste. Trotzdem war er nicht zufrieden, denn sie, so sagte er, "geht nach da Giasinger Heiwoog".

Es trafen sich in diesem Moment Stadtgeschichte und Legendenbildung und Volks-Wortschöpfung. Denn es gab tatsächlich mal eine Heuwaage in Giesing, das dazugehörige Gebäude dient heute dem Schyrenbad als Kassenhäuschen. Die Waage maß die Menge des in die Stadt gelieferten Heus, das den Pferden zum Futter bestimmt war. Sie war so groß, dass ein ganzes Gespann mitsamt der Ladung darauf passte. Das war aber auch ihr Manko: Weil die Digitalisierung damals noch ziemlich hinterherhinkte, funktionierte sie rein mechanisch, den Hebelgesetzen gehorchend - aber eben deswegen und wegen der Größe auch recht ungenau. Und so entstand die Redewendung: Sobald ein Ding, von dem Genauigkeit erwartet wurde, diese Genauigkeit vermissen ließ, wurde es durch den Vergleich mit der Giasinger Heiwoog geschmäht. Ältere Münchner - Günter mit der Armbanduhr ist nicht mehr der jüngste - benutzen den Vergleich bis heute, was den Jüngeren zur Nachahmung nur empfohlen werden kann - wenn so schöne alte Wörter erhalten blieben, das wäre schlankerhand hochlöblich.