27. August 2018, 19:01 Uhr Münchner Momente Mass und Ausmaß

Die CSU stellt einen Eilantrag gegen Biertrinker auf dem Viktualienmarkt. Was kommt als nächstes? Das Oktoberfest?

Kolumne von Anna Hoben

Es wird zu viel Bier getrunken in dieser Stadt. Wobei, das stimmt so nicht ganz. Vielmehr trinken die falschen Leute an den falschen Orten das falsche Bier. So sieht das die CSU, die per Eilantrag gegen Biertrinker auf dem Viktualienmarkt vorgehen will. Also, nicht gegen die, die sich brav an einen dafür vorgesehenen Biertisch setzen und die dafür vorgesehenen acht Euro pro Mass bezahlen. Sondern gegen jene, die sich am Liesl-Karlstadt-Brunnen träfen und ihre Getränke darin kühlten, bevor sie zum Verzehr ansetzten. "Diese Art der Zusammenkünfte hat Ausmaße angenommen, die nicht mehr hinnehmbar sind." Kommunalreferentin Kristina Frank unterstützt den Antrag für ein Alkoholverbot außerhalb der gastronomischen Flächen: "Je größer die Gruppe und je fortgeschrittener der Tag, desto belastender wird die Situation für alle auf dem Markt."

Der Antrag ist beunruhigend. Künftig muss man wohl mit allem rechnen. Kommt als nächstes die Forderung nach einem Alkoholverbot auf dem Oktoberfest? Oder gleich nach einem Verbot des Oktoberfestes? Ihren Antrag könnte die CSU fast wortgleich wiederverwerten. Zum Beispiel so: "In diesem Herbst gab es auf der Theresienwiese bereits mehrmals größere Ansammlungen von Betrunkenen." Mit jeder Mass würden diese sich weiter von den gesellschaftlich vereinbarten Umgangsformen verabschieden. "Diese Art der Zusammenkünfte hat Ausmaße angenommen, die nicht mehr hinnehmbar sind." Unterstützung kommt von der Kommunalreferentin Kristina Frank: "Je größer die Gruppe und je fortgeschrittener der Tag, desto belastender wird die Situation für alle", teilt sie mit. Für das 42 Hektar große Grundstück gebe es zudem sinnvollere Nutzungen. "Hier könnten in Zukunft mindestens 3000 Wohnungen entstehen."

Und was sagt Karl Valentin dazu? "Ich und Fräulein Karlstadt allein trinken täglich 15 Mass Bier und essen täglich an die 4 Pfund Leberkäs", schrieb er 1934 in einem Brief an einen befreundeten Wirt in Passau. Wo die beiden pichelten, ist nicht bekannt. Den Liesl-Karlstadt-Brunnen gab es damals noch nicht. Auf dem Oktoberfest kostete die Mass 90 Pfennige.