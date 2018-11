18. November 2018, 18:58 Uhr Münchner Momente Mama? Papa? Stachelrochen!

Im Tierpark Hellabrunn gibt es ein Bilderbuch, mit dem Kinder "ganz nebenbei spielend leicht erste Begriffe" lernen sollen. Ein großartiges Versprechen - nicht nur für ehrgeizige Eltern

Kolumne von Stefan Simon

Betrachtet man die Welt durch Kinderaugen, schrumpft die Artenvielfalt mitunter schneller, als Artenschützer das Wort Artenschutz auch nur aussprechen können. Ein Hund? "Wau." Eine Katze? "Wau." Ein Pferd? "Wau." Irgendwas anderes auf vier Beinen? "Wau." Ein Vogel? "Wau." Das ist für ein Kind, das gerade sprechen lernt, völlig normal. Und wer weiß, vielleicht würde es gar keinen so großen Unterschied machen, ob Eltern mit den Kleinen in den Zoo gehen oder nur in die Hundepension ums Eck.

Einem Tierpark kann das naturgemäß nicht gleichgültig sein, und vielleicht ist das der Grund, warum in den Hellabrunner Zooshops neben allerlei Plüsch-Wauwaus und Wauwau-Postern auch ein Bilderbuch verkauft wird. "Mein 1. Hellabrunn-Buch" ist ein echter Lichtblick für Eltern, die in der Krabbelgruppe mal so richtig angeben und die Kinder der anderen mal in einen tiefschwarzen Schatten stellen wollen. Hinten auf dem Büchlein steht: "Mit Hilfe der liebevoll illustrierten Szenen lernen kleine Tierliebhaber ganz nebenbei spielend leicht erste Begriffe." Ein großes Versprechen, und wer ermessen will, wie groß es wirklich ist, für den listet der Verlag gleich noch drei Beispielvokabeln auf: "erste Begriffe wie Stachelrochen, Emu oder Leguan".

Ha! Wenn man das auf die nervige Fragerei der Verwandten antworten könnte! Und, sagt der Kleine jetzt schon Mama? Oder Papa? Nein, tut er nicht, aber er sagt Stachelrochen. Schon allein dafür würde sich der Preis von 6,95 Euro lohnen. Man kann damit übrigens auch subtil Beleidigungen üben. Das Hellabrunn-Buch bietet dazu Begriffe wie Qualle, Giftschlange und Pavian an, auch Waldrapp und Banteng. (Letztere haben den Vorteil, dass viele Erwachsene sie selbst nicht verstehen.) Mit Geduld können Eltern ihrem Kind bestimmt beibringen, was sie wann zu wem sagen. Andererseits: Wer weiß, ob sie einem mit "Wau" nicht sogar Schlimmeres an den Kopf werfen?