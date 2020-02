Wer an diesem Aschermittwoch auf der Suche nach einer Kur zur Linderung der Faschingsleiden-Leiden ist, dem sei gesagt: Der Methoden gibt es viele. Was aber immer hilft, ist eine Fischsemmel

Wer also am Dienstag mehr als gewöhnlich geschaut hat, nämlich erstens, ob der Fasching in München wirklich so fad ist, wie immer alle sagen, und im Zuge dessen zweitens zu tief in verschiedene Gläser, der wird also an diesem Mittwoch auf der Suche sein nach einer Kur zur Linderung seiner Leiden. Der Methoden gibt es viele, wirksame und mystische, chemische und esoterische - auf eines aber sollte der Mensch, der Bayer nicht vergessen, es vereint Wohlgeschmack mit Heilung und Regionalität mit Weltläufigkeit; zudem ist es dem Herrn im Himmel ein Wohlgefallen, vor allem, wenn der Sünder katholisch ist, aber auch sonst kann's ja nicht schaden. Die Rede ist von der Fischsemmel.

Die Fischsemmel, würde Günter Netzer sagen, hat alles im Überfluss. Der sauer marinierte Hering versorgt den Körper auf isotonische Weise mit allem, was ihm im Laufe einer langen Nacht abhanden gekommen ist. Der zerkaute Semmelteig schmiegt sich geschmeidig an die Magenwand und schützt sie so vor peinigenden Säure-Angriffen. Und die üppig applizierte Zwiebel überdeckt unerwünschte Gerüche aus dem Mund - zwar zu Lasten anderen Gestanks, der sozial aber gewiss akzeptierter ist als eine Alkoholfahne.

Zudem ist die Fischsemmel ein quasi gesamtdeutsches Vergnügen: Die Semmel aus dem Voralpenland vermählt sich mit dem Hering aus der Nordsee, ein Verhalten, das Bayern wie Friesen für ihr Auskommen nur ans Herz gelegt werden kann. Schließlich ist der Aschermittwoch, die Älteren werden sich erinnern, der Beginn der vorösterlichen Fastenzeit - was aber in gutkatholischer Manier natürlich nichts mit Verzicht zu tun hat, fasten und genießen, so macht's der Christenmensch. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Marianne Strauß, die Gattin des großen Vorsitzenden, die seinerzeit beim Politischen Aschermittwoch in Passau selbst dafür gesorgt hat, dass die Leberkässemmeln durch Fischsemmeln ersetzt wurden - wegen des Fastengebots, aber auch, weil sich die CSU in jener Zeit als Partei der Bierdimpfl rühmte, und die brauchten am Tag nach Fasching gewiss etwas Saures im Magen.