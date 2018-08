29. August 2018, 18:56 Uhr Münchner Momente Lernen von den Besten

In einer Boomstadt wie München brauchen Immobilien gut klingende Namen, dann verkaufen sie sich noch besser (und teurer). Das Prinzip ist dabei ganz einfach und in der Stadt gibt es genug Beispiele, bei denen sich Kommunalpolitiker etwas abschauen könnten

Von Sebastian Krass

Hin und wieder sind sie noch zu sehen, die vergilbten Riesen-Transparente an tristen Fassaden, mit Aufschriften wie "Büroflächen in renoviertem, zentral gelegenem Gebäude zu vermieten", plus einer Telefonnummer und sonst nichts. Wer bitteschön soll sich darauf melden? Das weiß doch wirklich jeder, dass eine Immobilie in einer Boomtown wie München eine Marke braucht. Geht übrigens kinderleicht: Ein Artikel vorneweg, ein etwas feierlicher Begriff dazu (am besten aus dem Straßennamen entliehen), das Ganze als Logo ans Gebäude auf eine Website montieren - fertig ist das coole Projekt, und die Interessenten rennen einem die Bude ein.

Ein renoviertes Bürogebäude aus den Achtzigern heißt nun "Das Leuchtenberg". Das einstige Firmengelände von Infineon in Ramersdorf firmiert als "neue balan" (Kleinschreibung kommt lässig). Das Prinzip gibt es auch bei handelsüblichen Einkaufszentren, wie "daseinstein" beweist (klein und in einem Wort ist doppelt lässig). Und bei Wohnhäusern ist das Markenbildungspotenzial des Wortes "Palais" unübertroffen. Wer möchte nicht in dem nobelsanierten Altbau an einer viel befahrenen Straße im Lehel wohnen, wenn der den Namen "Stadtpalais Widenmayer" trägt?

Da könnte sich die Stadt etwas abschauen. Von Immobilienmenschen lernen, heißt schließlich von den Besten, nämlich Reichsten, lernen. "La Femme" macht allemal mehr her als Frauenkirche. Das Rathaus am Marienplatz ließe sich mit einem hintersinnigen Wortspiel in "La Ma(i)rie" umtaufen. Und erst der Olympiapark: Weltweit nerven Kinder ihre Eltern, weil sie Spiderman-Pullis oder -Federmäppchen haben wollen. Die besonders Aufgeweckten bestehen darauf, dass die neue Familienkutsche in Spinnennetz-Optik lackiert wird. Warum also nicht Stadion, Halle und Schwimmbad als "The Spider Web" vermarkten? Für das Schnäppchen-Familienticket à 50 Euro dürften die Kinder wie ein olympischer Superheld eine 400-Meter-Runde im Stadion laufen und danach mit einem Wedel die Spinnweben zwischen den ungenutzten Sitzschalen wegfeudeln.