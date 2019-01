14. Januar 2019, 18:43 Uhr Münchner Momente Leben und liegen

Hasen und Füchse fühlen sich auf Friedhöfen pudelwohl - doch für verblichene Haustiere ist dort weiterhin kein Platz

Kolumne von Thomas Anlauf

Die Münchner Friedhöfe sind endlich wieder frei zugänglich. Das ist eine gute Nachricht für all jene, die wegen des Schnees mehrere Tage lang nicht die Gräber ihrer Lieben besuchen durften. Aber auch für Fuchs und Has' ist das beruhigend, denn die Stadt sperrt so einen Friedhof ja nicht ohne Grund. Das für die Gottesäcker zuständige Gesundheitsreferat hatte unlängst die Befürchtung, dass Äste oder Bäume brechen und Besucher unter sich begraben könnten, was man auf einem Friedhof möglichst vermeiden will. Nur wenige denken aber an die dortigen Bewohner wie Füchse, die zuhauf etwa im Waldfriedhof wohnen. Auch sie waren in Gefahr, beim Herumtollen vom Schnee verschüttet zu werden oder Schlimmeres.

Man denkt ja überhaupt so selten darüber nach, wer oder was alles auf einem Friedhof noch lebt oder schon liegt. Aber fünf Münchner Stadträte von der Fraktion FDP-Hut machen sich seit vielen Jahren darüber Gedanken und haben insbesondere ein Herz für Menschen, deren Tiere verschieden sind. Schon im Januar 2005 wollte die FDP erreichen, dass in München ein Kleintierfriedhof auf öffentlichem Grund ausgewiesen wird - natürlich privat betrieben. Schön war die Begründung, die nun wortgleich in einem weiteren Stadtratsantrag wiederholt wurde: dass es in ländlichen Gebieten heute noch selbstverständlich sei, das Haustier auf dem eigenen Grund und Boden zu begraben, "oft auf einem nahegelegenen Acker". Das funktioniert natürlich in München leider nicht so gut, weil die Wenigsten einen vernünftigen Acker besitzen und für die Bestattung aller verblichener Hunde, Katzen und Kaninchen in München auf die Dauer wohl ein Gebiet von der Größe des Entwicklungsgebiets im Münchner Nordosten nötig wäre.

Kommunalreferentin Kristina Frank hat nun dennoch alle Grundstücke unter die Lupe genommen, nur gefunden hat sie keines. Falls jetzt jemand auf die Idee kommt, dass Herrchen und Hündchen ja in ein Gemeinschaftsgrab sinken könnten - das ist leider nicht erlaubt.