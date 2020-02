Ja, es gilt immer noch: Wir verdanken den Amerikanern wichtige Lebenshilfen. Wenn auch nicht aus der jüngsten Zeit. Aber die Lust der Menschen dort, jedem Tag eine tiefere Bedeutung zu geben, indem man ihm eine Art Patronat in die 24 Stunden legt, weist auf Defizite hin im Leben, von denen man oft gar nicht gewusst hat, dass es sie geben könnte. Wer sich zum Beispiel am Montag darüber gewundert haben mag, dass einem ein wildfremder Mensch in der U-Bahn aus heiterem Himmel einen Kuss auf die Wange gedrückt hat, dem sei gesagt, dass an diesem 17. Februar halt der "Tag der spontanen Nettigkeiten" (the random acts of kindness day) begangen wurde. Und sollte es sich bei dem Spontanküsser auch noch um ein liebenswertes Geschöpf handeln, also eines, mit dem weitere Küsse auszutauschen gar nicht so schlecht wäre, hätte man eben dieses Wesen darauf hinweisen können, dass man dies tags darauf mit einem Gläschen Wein begießen könnte, denn am 18. Februar ist der "national drink wine day" anberaumt.

Solche Feiertage haben natürlich schon eine ganz besondere Bedeutungen. Gut, Kuss geht immer und überall. Wein auch, selbst wenn die Preise in München oft ins Unverschämte lappen. Aber schon der "Liebe-dein-Haustier-Tag" (20. Februar) lässt natürlich vor allem Münchens Superzamperl, die Dackel, jubeln in Erwartung einer extra Portion Leberkäs. Wogegen es tags darauf ein heftiges Defizit zu beklagen gilt: Da ist, von der Unesco ausgerufen, der "Tag der Muttersprache"; und wer denkt, es müsste sich dabei doch ums Bairisch handeln, wird zwischen Neuperlach und Karlsfeld, zwischen Fasanerie und Grünwald kaum jemanden finden, der sich diesen Tags als würdig erweisen könnte.

So blicken wir zum Schluss von der großen angeblich bairischen Stadt nach Süden. Denn am 25. Februar wird der Tag der Schachtelsätze gefeiert. Und wo sollte man diesen würdiger begehen als in Wolfratshausen, der Heimat des Schachtelsatzweltmeisters Edmund Stoiber. Übrigens: Sollte der 17. Februar, der mit den spontanen Küssen, erfolgreich verlaufen sein, könnte man am 24. Februar Fortsetzung begehen. Da ist der "Tag der Liebenden".