Die Breze ist unbestritten ein Münchner Kulturgut. Der Legende nach ist die Laugenbreze eine Münchner Erfindung, der Brezenreiter, der das Gebäck an die Armen austeilte, gehört zur Geschichte der Stadt. Münchner Kindl werden breznlutschend groß, die schnelle Butterbreze auf die Hand ist die ursprünglichste aller To-go-Mahlzeiten.

Ähnlich ernst wie die Bayern nehmen nur die Württemberger ihre Brezel. Die unterscheidet sich von der hiesigen Breze durch das L und dadurch, dass im Teig mehr Fett verwendet wird, die Ärmchen dünner sind, dafür der Bauch dicker und eingeschnitten. Die bayerische Breze ist wohlproportionierter, platzt, wenn, von selbst auf und ist insgesamt rescher.

Das letzte Woche vorgestellte Oktoberfestplakat zeigt nun das kulinarische Traditionsgut in der Mitte, nostalgisch-fein gezeichnet. Ein verdienter erster Platz des Wettbewerbs, war man sich einig. Bei langem Betrachten aber wird der bayerische Breznliebhaber stutzig: Ist das nicht ein Schnitt im Bauch der Breze? Ein recht schwäbischer? Hat sich etwa eine württembergische Fremdbreze auf das Wiesnplakat geschlichen? Ulrich Peter heißt der Sieger und unterhält in Kaufbeuren ein Grafikbüro. Im bayerischen Allgäu also, was den Verdacht erhärtet, die Breze auf dem Plakat könnte nicht-münchnerischen Ursprungs sein. Die Breze nimmt schon sprachlich rund um Augsburg seltsame Formen an, im nördlichen Bayerisch-Schwaben heißt sie Brezg, was einem Münchner wie ein Tippfehler vorkommt. Möglicherweise ziert das Wiesnplakat gar keine Breze, sondern eine Brezg: Proportioniert in etwa wie eine bayerische, mit schwäbischem Schnitt.

Ist das nun ein Wiesnplakat-Skandal? Wohl eher nicht. Mit gutem Willen könnte die Plakat-Breze ohnehin bayerisch am Bauch aufgeplatzt sein. Und auf der Wiesn ist jeder willkommen, wie er ist. Falls sich die Breze für das Fest schwäbisch aufbrezln möchte - sei's drum.