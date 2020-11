Glosse von Stephan Handel

Dass es langsam Winter wird, merkt man an den jahreszeitlich üblichen Änderungen im Stadtbild: In den Supermärkten werden langsam die Schoko-Osterhasen eingeräumt, die Straßenmusikanten in der Fuzo haben auf Weihnachts-Repertoire umgestellt, und die jungen Leute wickeln sich Tücher um ihre nackten Fesseln, weil es sich offensichtlich auch bei Minusgraden nicht gehört, einfach mal Socken anzuziehen. Lange Schlangen vor den Autowerkstätten sind indes schon lange kein Hinweis mehr auf den Fortschritt des Jahres - der Münchner hat es sich angewöhnt, mit dem Aufziehen der Winterreifen erst einmal zu warten, ob es heuer auch wirklich schneit, also bis nach dem ersten Auffahrunfall.

Alle, wirklich alle, Kanzlerin, Kardinal und Karlheinz, sagen, dass das ein harter Winter werden wird, nicht meteorologisch, sondern wegen: Lockdown. Aber einmal anders herum gefragt - was ist eigentlich so schlimm daran, wenn man mal nichts tun kann? Wenn man nicht von Geschäft zu Geschäft hetzen muss, wenn man nicht auf überfüllten Christkindlmärkten grauenvollen erhitzten Rotwein trinken muss, wenn mal nicht die stade Zeit dadurch zustande kommt, dass die Menschen vor lauter Atemlosigkeit nicht mehr zum Reden kommen? Was spricht dagegen, jetzt mal schön langsam zu machen, geduldig und freudig vor den Ladengeschäften zu warten, bis man vom Personal seine 20 Quadratmeter zugewiesen bekommt, in aller Ruhe die Maske aufzusetzen und zu schauen, welchen Regalabschnitt das Infektionsschutzgesetz einem denn beschert hat: Ach guck, gibt's tatsächlich schon wieder Socken, keine Playstation, tut mir leid, Männe.

Man muss da gar nicht die Kontemplation beschwören oder, Gott bewahre, anfangen, den Adventskranz anzumeditieren. Aber einfach ein bisschen weniger Unsinn tun, überhaupt und insgesamt ein bisschen weniger - das tut dem Menschen gut und Weihnachten wahrscheinlich auch. Wie ein Ettaler Mönch mal vor Jahren sagte: "Bevor ich einen Schmarrn mach, mach ich lieber nix."