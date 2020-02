An wenigen Orte sind die Regeln so streng wie in der Sauna. Gespräche? Unerwünscht. Nur wenn der Aufgussmeister den Raum betritt, brechen karnevalseke Zustände aus

Ungesellige Zeitgenossen behaupten, es würden nirgends so lahme Witze gerissen wie auf dem Karneval. Wenn eine Veranstaltung nicht ohne eine Kapelle auskommt, die drei Mal "Tätää" machen muss, damit auch jeder merkt, dass da eine Pointe war, dann ist bei den Witzen vielleicht wirklich die Zündschnur ein bisschen feucht. Sollte das etwa der wahre Hintergrund des Warnhinweises "feuchtfröhlich" sein, mit dem solche Veranstaltungen oft versehen werden?

Dass es noch schlimmer geht, beweist jeder Besuch in einer öffentlichen Sauna. Einerseits sind diese Orte hierzulande strenger reglementiert als Geschäfte an der Börse. Es gilt: "Kein Schweiß aufs Holz!", vor allem aber: absolute Ruhe! Schließlich sind alle hier, um sich zu entspannen. Das ist eine ernste Sache und kann unmöglich von einem lockeren Gespräch begleitet werden.

Wie der Karneval aber ursprünglich eine kurze Ausnahme in der klerikal-feudalen Ordnung früherer Zeiten darstellte, so ist es im Müllerschen Volksbad, wenn der Aufgussmeister den Raum mit seinem schweigenden Publikum betritt. Dann hebt ein Hallo und Helau an, als würde er Kamelle werfen und nicht bloß aromatisiertes Wasser über heiße Steine träufeln. Er sagt dann nicht, jetzt kommt ein Aufguss mit soundso. Sondern "Ich habe euch heute eine Mischung aus Fichte und Edeltanne mitgebracht", was umgehend mit "Ah!" und "Oh!" kommentiert wird und am Ende halt einfach nach Wald riecht. Wahrscheinlich kann man sich längst irgendwo zum Aufguss-Sommelier ausbilden lassen und bald werden ernsthafte Saunagänger Kurse besuchen, in denen sie lernen, die verschiedenen Nuancen zu benennen: "Der kommt zuerst ein bisschen heftig aus dem Stein, aber er verfliegt mit einer frühlingshaften Note von blühender Limette".

Dann muss die Wedel-Technik des Master of Ceremony kommentiert werden: "Au, der zieht durch!", "Der Herr da hinten bekommt noch seine Extra-Portion. Könnt ihr noch? Hahaha!". Man möchte sich auf die Schenkel klopfen, wenn das nicht so schmerzhaft wäre im nackten Zustand. Erst das Abklingbecken bringt alle zurück in ihren Ur-Zustand: feucht-ernst.