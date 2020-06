Vorteil, wenn das Schlafzimmerfenster ins Grüne raus geht: das Grüne. Des Erwachten Auge erblickt morgens als erstes Bäume, Gras und Blumen, nicht Teer, Beton und Leuchtreklame. Das erfreut das Herz und ist wahrscheinlich auch aufwachphysiologisch überaus wünschenswert. Nachteil, wenn das Schlafzimmerfenster ins Grüne raus geht: Vögel.

Wie fast alle Wildtiere machen sich auch die Stadt-Vögel zeitig ans Tagwerk, früher Wurm etc. Bevor es aber an die Frühstücks-Beschaffung geht, muss offensichtlich ausführlich besprochen werden, was in der Vogelnacht so alles passiert ist. Diese Vogelnacht endet übrigens derzeit gegen vier, halb fünf, und dann setzt vor dem Schlafzimmerfenster ein gehöriger Lärm ein. Das ist insofern ungünstig, als der hinter dem Fenster Ruhende an Würmern, ob frühe oder späte, recht wenig Interesse hat, viel jedoch daran, noch ein bisschen weiterschlafen zu können. Verschärft wird die Lage noch dadurch, dass in der Taxus-Hecke eine Amsel ihr Nest gebaut hat, die Amsel-Babys tun das, was alles Babys frühmorgens als erstes tun: brüllen.

Bevor sich aber nun Amsel-Mutter oder -Vater, wer weiß das schon als normaler Mensch, daran machen, den Hunger und vor allem das Geschrei der Kinder zu stillen, setzt sich das Konzert fort, andere Vögel beteiligen sich an der Diskussion, in Ermangelung ornithologischer Fremdsprachenkenntnisse kann nur vermutet werden, wer da mitzwitschert neben Familie Amsel. Es ist auf jeden Fall ein heiteres Durcheinander, wer aber auf die Idee gekommen ist, dieses Vogelstimmen-Quodlibet als "Gesang" zu bezeichnen, der hat was an den Ohren. Weil der Schläfer deshalb sowieso nicht mehr schlafen kann, grübelt er darüber nach, warum der liebe Gott eigentlich keine Langschläfer-Vögel erfunden hat. Und endlich dämmert es ihm: Familie Amsel beginnt mit dem Morgenlärm, weckt damit alle anderen Vögel rundherum auf - und die fangen an zu schimpfen: Mann, diese Amsel-Gören schon wieder! Können die nicht mal morgens Ruhe geben? Wenn das nicht gleich aufhört, dann ist aber was los hier! Dass der Amsel der Mensch egal ist, kann man sich ja noch vorstellen. Aber was ihre Mitvögel von ihr halten - darüber sollte sie mal nachdenken. In einer ruhigen Stunde.