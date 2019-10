Herr: es ist Zeit. Im Freibad war was los. Aber mit der Schließung des Schyrenbads vor zwei Wochen ist die Saison auch für die Tapferen endgültig vorbei. Selbst zwei südlichere Tage werden die Stadtwerke nicht umstimmen können. Der Stöpsel ist gezogen. Und auf den Fluren ist die Klage groß.

Zum Glück gibt es für alle, denen die Umstellung von Frei- auf Hallenbad zu plötzlich kommt, in diesem Jahr eine sanfte Übergangslösung: Die Olympia-Schwimmhalle hat nach drei Jahren Sanierung endlich wieder alle Becken freigegeben. Nur an der Fassade wird noch gewerkelt. Die Fenster sind mit Folie verhängt, die den Staub draußen halten soll, allerdings nicht ganz so gut isoliert wie richtiges Fensterglas. Weshalb ein recht frisches Lüftchen geht in der Halle. Freibad light, sozusagen. Stimmt: Hatten sie nicht an der Kasse gewarnt, dass es wegen der Bauarbeiten mitunter nur 19 Grad kühl sein könnte im Innern? Wer in seiner Wohnung die Zimmertemperatur dauerhaft nicht auf 20 Grad bringt, kann dem Eigentümer die Miete kürzen, so haben das zumindest in der Vergangenheit Gerichte entschieden. Dabei laufen die wenigsten Menschen in den eigenen vier Wänden in Badehose rum.

In der Badeanstalt dagegen schon, was bei niedrigen Temperaturen zu untypischen Verhaltensweisen führt: Statt sich wie üblich über das ganze Gelände zu verteilen, hocken alle Badegäste im winzigen Whirlpool neben dem Sprungturm zusammengedrängt wie die Spatzen im Winter. Kinder, die gekommen waren um herauszufinden, ob ihnen auf dem Zehnmeterturm von der Sonne so schwindlig war oder von der Höhe, schauen von hier aus wehmütig den Profis zu, denen die Kälte in ihren Neoprenleibchen nichts anhaben kann. Die Älteren derweil lehnen sich zurück und lassen den Blick durch das von Günter Behnisch entworfene Zeltdach schweifen, Zeuge einer Zeit, als München noch Mut hatte zu moderner Architektur, und seufzen: Ein solches Haus baut heute keiner mehr.