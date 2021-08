Glosse von Joachim Mölter

Was steht denn da im Terminkalender für diesen Mittwoch? 9.00 Uhr: Zahnarzt! Au, Backe! Schon wieder? Muss das denn sein? Ausgerechnet jetzt? Wo man so viel Besseres zu tun hat, zum Beispiel ... fällt einem gerade nichts ein. Also mal sehen, was die liebe Kollegin gemailt hat als Themenanregung. Wär ja schön, wenn's einen auf andere Gedanken brächte. Tut's aber nicht. Es geht um "Deutschlands Zahnarzt-Hauptstädte". Na, sauber!

"Denkt man an München, kommen einem direkt zahlreiche Dinge in den Kopf: Oktoberfest, FC Bayern oder die Isar", beginnt die Mitteilung, und sie geht weiter mit der Forderung, dieser Aufzählung künftig einen weiteren Punkt hinzuzufügen: Zahnarzt-Hauptstadt Deutschlands!

Das Technologieunternehmen Doctolib, das diverse Softwarelösungen für das Gesundheitswesen anbietet, hat also untersucht, wie die Zahnärzte hierzulande verteilt sind und einen Versorgungsgrad der Bevölkerung ermittelt; der Wert 1 ist als ausreichend definiert. Unter den Landeshauptstädten ist Schwerin das Tabellenschlusslicht mit einem Versorgungsgrad von 0,82. Berlin steht mit 1,47 unter den ersten Fünf, München als Erster hat einen Wert von 2,55. Heißt: In der Stadt gibt es zweieinhalb Mal mehr Zahnärzte als nötig. Wirklich beeindruckend ist das ja nicht, wenn man es mit Oktoberfest, dem FC Bayern oder der Isar vergleicht.

Dem FC Bayern hätte am Wochenende im Duell mit der Hertha aus Berlin ein 1:0 zum Sieg gereicht, das 5:0 war mithin eine fünffache Überversorgung mit Toren. Der Versorgungsgrad der Isar mit Wasser ist gerade wegen gewisser Schwankungen nicht messbar, aber offensichtlich deutlich über dem Notwendigen. Und die Versorgung mit den offiziellen Oktoberfest-Maßkrügen 2021 steht gar in einem exorbitanten Verhältnis zu den vorhandenen Wiesn-Tischen. Die Sammlerstücke gibt es übrigens ab sofort zu kaufen, quasi seit Mittwoch, 9.00 Uhr. Das hätte man sich mal lieber in den Terminkalender schreiben sollen.