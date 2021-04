Glosse von Julian Hans

Wenn die Zeit stillsteht, wächst die Nachfrage nach Zukunftsprognosen. Der Fortschrittsbalken beim Impfen kriecht voran, als würde man versuchen, mit einem alten C64 einen Netflix-Film zu laden. Man wartet und wartet und wüsste halt gern, was kommt, wenn das Warten mal ein Ende hat. Um die Ungeduld zu lindern, werden Menschen befragt, die aus irgendeinem Grund als weise gelten. Zum Beispiel, weil sie Statistiken deuten können, wie die sogenannten Wirtschaftsweisen. Oder weil sie das, was allen im Magen liegt, elegant formulieren können, wie Herr Precht und andere TV-Philosophen.

Viel mehr bleibt den Profis allerdings auch nicht übrig, als Trends fortzuschreiben oder eine Trendwende vorherzusagen. Entsprechend heißt es dann entweder, wir werden nie wieder in unsere Büros zurückkehren, weil wir uns so an die Telearbeit gewöhnt haben. Oder es würden aus Hunger nach Kontakt bald Wiedersehensorgien babylonischen Ausmaßes gefeiert.

Folglich dürften die Münchner zum Ende der Pandemie entweder zu passionierten Spaziergängern und Heimatkundlern mutiert sein, die das eigene Viertel im Schlaf bis in den letzten Winkel kartografieren können. Oder sie entwickeln aus Überdruss einen ausgeprägten Hass aufs Spazieren wie die Nachkriegsgeneration auf Steckrübensuppe und Kaffee-Ersatz. Omas bockige Weigerung, auch nur einen Schritt zuviel auf den Straßen ihrer Kindheit zu tun, wird man den Enkeln mit den traumatischen Erinnerungen an den Lockdown mit täglichem Spazierzwang erklären.

Gleiches gilt für die Gastronomie: Vielleicht kann sich bald niemand mehr etwas anderes vorstellen, als seinen Aperol aus dem Plastikbecher im Stehen auf der Straße zu trinken. Oder der Trend kehrt sich um und öffentliche Plätze gelten plötzlich als mega out. Wer was auf sich hält, verabredet sich auch bei strahlendem Sonnenschein am liebsten in einer stickigen Kellerkneipe.

Solche Überlegungen sind natürlich Blödsinn aber nicht nutzlos: Während man grübelt wurden in Riem schon wieder zehn Leute geimpft.