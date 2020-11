In der von Loriot dokumentierten Familie Hoppenstedt hat sich in diesem Jahr einiges verändert

Glosse von Stephan Handel

Jetzt beginnt dann übrigens bald die stade Zeit, aber in einem Jahr wie diesem ist das keine erhebende Nachricht, in einem Jahr, in dem die Regierung versucht, das Land mithilfe von Stoffmasken in eine Diktatur nach nordkoreanischem Vorbild umzumodeln, in dem der Wolf nach München kommt und in dem die Nationalmannschaft 0:6 verliert. Da steht dem Menschen nicht gerade der Sinn nach Besinnlichkeit, da möchte er doch lieber schreien, sich aufregen, diskutieren, wenn auch nuschelnd, wegen des diktatorischen Lappens vorm Mund.

Schön wenigstens zu erfahren, wie denn die Hoppenstedts das Weihnachtsfest 2020 begehen, jene Familie, deren Heiligabend Loriot im vergangenen Jahrtausend kenntnisreich und einfühlsam dokumentiert hat. Die Hoppenstedts sind übrigens mittlerweile nach München gezogen, weil hier einfach mehr Lametta ist. Der Großvater kann für sein Enkelkind aber auf gar keinen Fall ein Spielzeug-Atomkraftwerk beim Obletter kaufen, weil: Risikogruppe, schau, dass du daheim bleibst, außerdem Atomausstieg. Mit dem Jodeldiplom von Mutter Hoppenstedt bei der Volkshochschule ist es dieses Jahr nichts geworden, denn alle kehlkopfbasierte Musik ist verboten, obwohl es die Jodelreferentin gut hätte gebrauchen können, nämlich Soloselbstständige. Der Vater bekommt nicht 120 Krawatten geschenkt, sondern 120 Mund-Nasen-Bedeckungen mit Rautenmuster, damit sein Widerstand gegen die Söder-Diktatur endlich gebrochen wird. Dickis Weihnachtsgedicht geht immer noch "Zicke, Zacke, Hühnerkacke", allerdings ist er mittlerweile Rapper und hat die Nummer gangstamäßig zu einer dreiminütigen Anklage gegen die weihnachtliche Unterdrückung ausgebaut.

Stad ist da natürlich nichts, besinnlich schon gar nicht, und weil die Hoppenstedts zwecks der Assimilierung vom Wein der Kelterei Pahlgruber & Söhne auf Augustiner und Bärwurz umgestiegen ist, gibt's am Ende noch eine saubere Streiterei. Man sieht: Ein genialer Sketch wie der von Loriot verliert seine Aktualität nie, wenn er nur angemessen in die heutige Zeit übersetzt wird, Lametta hin, Lametta her.