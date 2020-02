Wer sperrigen Müll loswerden will, kann in Zeiten des Klimawandels einfach auf den nächsten Orkan warten

Der Sturm ist vorbei, und bislang dachten die Münchner, sie seien glimpflich davongekommen. Gut: In West-Schwabing ist ein Baum auf den Gehweg gefallen, die Schule fiel aus, und die S-Bahn, ja mei. Doch viele Stadtbewohner erlebten allenfalls Szenen wie diese im Nordosten: An einer Straße kämpften dort zwei Wahlplakate, eines von der AfD, eines von Volt, mit den Naturgewalten. Das Plakat der AfD hängt noch immer da. Der Plakatständer von Volt dagegen purzelte plötzlich den Gehweg entlang und landete in einem Gebüsch. Das war, im Wesentlichen, der Sturm.

Im Rückblick jedoch wird klar: Sabine hat München deutlich schlimmer erwischt. Sie hat erheblich mehr Bäume umgeworfen als bekannt - und zwar sogar Bäume, die vorher gar nicht dagewesen sind. An jener Straße etwa lag am Mittwochmorgen nicht nur ein Haufen zusammengerechter Äste auf dem Grünstreifen, sondern obendrauf lag zusätzlich ein kompletter Baum. Ähnlich war es an einem nahen Fußweg, in dessen Umkreis eigentlich gar keine Bäume stehen. Einen dieser dort nicht wachsenden Bäume hat der Orkan offensichtlich trotzdem umgeworfen, denn da lag er ja. Es handelte sich in beiden Fällen um Tannenbäume mit säuberlich durchgesägten Stämmen.

Nun will ja keiner irgendwem irgendetwas unterstellen - aber blöd ist das nicht. Wer sperrigen Müll loswerden will, kann in Zeiten des Klimawandels einfach auf den nächsten Orkan warten, und dann: raus damit, am besten gleich durchs Fenster, wieso nicht? Der Sturm bläst ja alles davon, das landet schon irgendwo, die Stadt räumt's weg. Freilich: Sobald das alle machen, wird es riskant. Wer dann das Fenster öffnet, muss damit rechnen, dass der Müll anderer Leute hereinfliegt, sobald der eigene draußen ist. Kaum ist der alte Christbaum weg, steht womöglich ein kaputter Wäscheständer da. Ist die durchgelegene Matratze durchs Fenster gewuchtet, flattert eine löchrige Herrenhose herein, dazu ein Wahlplakat von Volt. Und ist der unlängst entschlafene Goldfisch endlich entflogen, landet ein Meerschweinderl im Wohnzimmer.

Aber all das sind ja nur Gedankenspiele. In Wahrheit würde keiner in oder nach einem Orkan einen Christbaum auf den Gehweg schmeißen. Wahrscheinlicher ist, dass der Sturm in seiner Heftigkeit durch diverse Wohnzimmer und Balkone gefahren ist, dort alte Christbäume erfasst und auf die Straße geschleudert hat. Sabine war halt einfach höllisch.