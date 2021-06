Glosse von Jakob Wetzel

Mittlerweile wirft einen ja nur noch wenig aus der Bahn, man hat sich an vieles gewöhnt. Aber dieser Anblick ist dann doch sehr emotional. Und er kommt so unerwartet. Denn es sind doch nur wenige Tage in Italien gewesen. Zurück in München führt dann einer der ersten Gänge pflichtbewusst auf den Balkon, zu den Blumenkästen. In diesen gedieh viele Jahre lang gar nichts, aber in den vergangenen Monaten, als man ständig zu Hause saß, sind die Blumen liebevoll gepflegt worden. Bis zur Abfahrt blühten dort Margeriten und Fleißige Lieschen. Und jetzt? Ist alles komplett vertrocknet. Nichts lebt mehr. Ist das nicht fantastisch? Alles ist wieder wie früher. Als hätte es diese unselige Pandemie nie gegeben.

Es ist jetzt an der Zeit für eine Zwischenbilanz, denn es sind ja nicht nur die Blumen: Vieles ist endlich wieder so, wie es einmal war. Man kann wieder in den Biergarten gehen, statt ständig durch die Gegend joggen zu müssen. Man kann wieder mehr als einen Freund zum Essen einladen, statt abends diese ganzen Bücher lesen zu müssen, die man alle irgendwann mal lesen wollte. Man kann wohl bald auch wieder ins Stadion gehen, statt die Fußball-Europameisterschaft zu Hause auf dem 100-Zoll-Fernseher im Wohnzimmer ansehen zu müssen, den man extra zu diesem Zweck angeschafft hat. Und man kann nun auch endlich wieder den halben Tag lang die Kinder durch die ganze Stadt zu diversen Sportplätzen kutschieren, statt daheim im Flur einen Rechner aufklappen und danach bequem die Füße hochlegen zu müssen. Endlich sind all diese Zumutungen vorüber.

Zumindest vorerst. Denn ein bisschen was ist dann doch geblieben von dieser Corona-Pandemie. Die Eineinhalb-Meter-Abstandsmarkierungen am Kiosk etwa, die kleben dort immer noch, auch wenn sich freilich kaum einer an sie hält, weil sich ja sonst andere vordrängeln. Außerdem die FFP2-Masken, die in erstaunlich vielen Autos von den Rückspiegeln baumeln wie sonst die Duftbäume. Und natürlich dieser 100-Zoll-Fernseher im Wohnzimmer. Aber wenn man den in eine Ecke rückt und die Couch davorschiebt, ein paar Kissen davor legt und einen Bettdecke darüber hängt, wenn man dann das Licht abdunkelt und in eine andere Richtung schaut, dann fällt der kaum noch auf.