In den Sommerferien ist überall zu hören, wie leer die Stadt doch angeblich sei. Also nichts wie raus an den See an einem dieser Sonnensonntage. Doch dieser Selbsttest wird schnell zum Stresstest

Jedes Jahr kursiert das Gerücht, dass München im Sommer "so leer" sei. Angeblich, weil alle im Urlaub sind. Das Auto heute direkt vor dem Haus abgestellt und die Wahl zwischen drei Parkplätzen gehabt, "so leer" seien die Straßen, behaupten manche. Beim "Ballabeni" nur zwei Leute vor einem in der Eis-Schlange gewesen, "voll leer momentan". In Wahrheit leider ist München im Sommer abzüglich der paar Menschen, die wirklich weg sind, statt wie sonst "rappelvoll" einfach nur "normal voll".

In Zeiten, in denen die meisten Münchner ihren Nachbarn hinter der Schlafzimmerwand schnarchen hören, ist die Idee von der leeren Stadt eine ewige unerfüllte Sehnsucht. Daher tun man hier gern so, als sei die Stadt tatsächlich leer: Kantinen bieten ein reduziertes Menü an, was zu kilometerlangen Verzweiflungs-Staus am "Mediterranen Schweinebraten" führt. Ärzte schließen ihre Praxen, weil sie denken, alle Patienten gehen in die Sommerfrische, was traumatisierende und völlig unverhältnismäßige Besuche in der Notaufnahme des Elisenhofs zur Folge hat. "In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an..." auf den Webseiten der Ärzte klingt sowieso mehr nach: "So lang Ihnen kein Blut fontänengleich aus einer offenen Wunde schießt, reißen Sie sich bitte zusammen."

Dieses fälschlicherweise propagierte menschliche Sommerloch verleitet Münchner außerdem dazu, sehr dumme Sachen zu tun. Zum Beispiel, sich an einem sonnigen Sonntag ein Auto zu mieten, um "mal raus" zu fahren. Weil "sind ja alle im Urlaub", der normale Verkehrswahnsinn müsste also ausfallen. Nach 40 Minuten hat das Navi die errechnete Fahrzeit dreimal korrigiert, auf jetzt noch 90 Minuten - bis zum Ammersee wohlgemerkt, nicht bis zum Gardasee. Zurückgelegte Strecke bis dahin: 4,6 Kilometer. In Thalkirchen dann gibt man leicht verschwitzt auf und biegt Richtung Bad Maria Einsiedel ab. Weil hey, sind ja Sommerferien, also ist es bestimmt "voll leer" da. 30 Minuten würdelosen Herumeierns auf dem winzigen und völlig überfüllten Parkplatz später, inklusive eines beinahe umgefahrenen Pärchens mit Schwimmnudel und inklusive blinkender Tankanzeige kommt der Zusammenbruch. Was macht ihr alle hier? Es ist Sommer! Fahrt gefälligst in den Urlaub! Die Stadt ist leer! Schlaff befördert man dann das Auto zurück in dessen Parkbereich, steigt aufs Rad und fährt kleinlaut ins nächstgelegene Freibad.