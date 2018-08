21. August 2018, 18:45 Uhr Münchner Momente Es ist vorbei

An diesem Donnerstag gehen sie vorüber, die heißen Hundstage. Schwierige Zeiten brechen an, vor allem für diejenigen, die ihre Wohnung wegen der warmen Temperaturen seit Wochen nicht mehr gesehen haben

Kolumne von Thomas Anlauf

Wir müssen uns bald warm anziehen. Denn an diesem Donnerstag gehen sie vorüber, die heißen Hundstage. Nur noch ein paar Tage lang schlurfen wir morgens in Badelatschen ins Büro, planschen mit den lederbraunen Füßen unterm Schreibtisch im Eiswasser und beschließen den Arbeitstag um 12 Uhr mit einem Außentermin am Isarstrand. Dann ist es vorbei mit der heiteren Hochsommerlichkeit. Die Tage des Hundes enden nach altrömischer Lehre offiziell am 23. August, und das Datum gilt bis heute als Endpunkt der heißesten Zeit des Jahres. Und wirklich: Einige Wetterauguren, die uns Kurzbehosten besonders schaudern machen möchten, verkünden für das Wochenende einen Temperatursturz bis in den Eiskeller und womöglich Schneeglätte am Nockherberg.

Ja, wir werden uns alle warm anziehen müssen. Das gilt insbesondere für jene Zeitgeister, die seit Monaten ihre Wohnung nicht mehr gesehen haben, weil sie Nacht für Nacht im Kiesbett des Flauchers ihren Isarrausch ausschnarchen. Menschen, die dort in der Nähe (in Wohnungen) leben, schwören, dass der Flaucher ein Fluch ist. Ein Vorhof zur Hölle inklusive Barbecue. Sieben Monate im Jahr Dauerparty hat ein Nachbar der Nervtötenden gezählt. So ein langer heißer Sommer erhitzt sogar die Gemüter.

Enden also nun die Hundstage und die Grillrowdys ziehen endlich heimwärts, so sie noch wissen, wo sie zu Hause sind, wird sich wieder wohlige Stille über die Stadt legen. Wenn die Ferien vorbei sind, stauen sich leise die Autokolonnen durch München, der Feinstaub stimmt dann fast schon festlich. Und dann, schon ganz bald, erklingen die friedlichen Klänge der Masskrüge von der Wiesn herüber, abends werden die Oktoberfest-Nachbarn durch wunderbare Würgegeräusche vor der Haustür in den Schlaf gewiegt. Bald ist auch schon wirklich die stade Zeit mit den jingle-bellenden Christkindlmärkten allüberall, den verbissen-schweigsamen Weihnachtseinkaufshürdenläufen durch die Fußgängerzone und endlich: die besinnliche Silvesternacht, wenn München in eine lärmschluckende Smogwolke aus Feuerwerk gehüllt sein wird. Ja, die Stadt ist eine wahrlich große Künstlerin der Stille. Fast lautlos ist sie, eigentlich ist es nur das friedliche Flüstern eines Millionendorfs, oder etwa nicht? Vielleicht sollte man aber auch einfach mal wieder die Ohrstöpsel rausnehmen.