Glosse von Andreas Schubert

Kann sich noch jemand an Philipp Goller erinnern? Das war derjenige, der vor mehr als zehn Jahren als Gaudirapper MC Harras dem Stadtbezirk 6 ein wenig Coolness verlieh, in dem er Sendling als "endskorrekt" bejubelte. Bei aller Ironie hat er bei so manchen Sendlingern ein bisschen Lokalpatriotismus ausgelöst. Plötzlich sah man Menschen auf der Straße, die stolz mit - weil damals angesagt - von überflüssigen Vokalen befreiten "SNDLNG"-T-Shirts durch die Gegend liefen. Das war zeitweise cooler als GLCKNBCH auf der Brust zu tragen, und sowieso lässiger als zum Beispiel BGNHSN oder HRLCHNG. Trends kommen und gehen, die Zeit der selbstlautlosen Leiberl ist längst passé und auch um MC Harras ist es still geworden.

Wäre dem nicht so, hätte das Votum bei der Benennung des Gasteig-Ausweichquartiers völlig anders ausfallen können. Die Entscheidung der Jury, die von allen Münchnern - vom Säugling bis zum Greis - mit Spannung erwartet worden war, fiel bekanntlich für "Gasteig HP8". Interims-Gasteig kam für das Gasteig-Interim nicht in Frage, schließlich gibt es schon ein Interim im Szenestadtteil Laim. Und Gasteig Sendling klingt bei den Ansprüchen der 2020er Jahre dann doch nicht mehr ganz so cool für eine Kulturstätte, die international ausstrahlen soll und deshalb einen internationalen Namen bekommen sollte.

Also HP8: Länder- und Sprachbarrieren übergreifender geht es kaum: Man kann sich gut vorstellen, wie Kulturfreunde in England, Frankreich oder Spanien sich über Tickets für das Eitschpieit, das Aschpewit oder das Atschepeotscho freuen. Hans Preißinger, 1986 verstorbener SPD-Stadtrat und Spender der Initialen HP, wird von seiner Himmelswolke herunterjubeln, dass bei HP8 niemand mehr automatisch an den achten Harry-Potter-Film denkt, sondern an die Münchner Sozialdemokratie. Hätte er auf all diejenigen rote Tinte herabregnen lassen, die sich nach der Bekanntgabe des Namens ganz spontan fragten, warum das Sendlinger Interim ausgerechnet wie ein Drucker heißen muss - seine Patrone wäre sehr sehr schnell leer gewesen.