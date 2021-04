Merkwürdig, was sich da am Weiher vor der Blutenburg zuträgt. Ein Vogel im Wasser scheint es auf die Passanten abgesehen zu haben. Komische Ente? Nein, ein Spaßvogel

Glosse von Stephan Handel

Die Blutenburg in Obermenzing ist ein Naherholungsgebiet der Zwischenzeit, wenn die Menschen ans Wasser wollen, es aber noch zu kalt ist zum Schwimmen - der Weiher vor der Burg würde wohl gerade für ein Fußbad reichen -, wenn sie in den Biergarten möchten, aber die Biergärten immer noch zu sind. Die Schlossschänke ist auch zu, verkauft aber Getränke, natürlich ohne den Eindruck zu erwecken, hier sei irgendetwas wie Gastronomie. Zum Sitzen und Schlürfen bleiben ein paar Bänke am Weiherrand oder die Wiese am anderen Ufer. Es gibt nicht viel zu sehen, ab und zu versucht ein Schwan einen Wasserstart und sieht dabei so angestrengt aus wie ein dicker Mann, der einem Bus hinterherläuft - ein äußerst komischer Gegensatz zu der schwerelosen Eleganz, mit der das Tier über den Weiher gleitet.

Neben den großen weißen gibt es kleine bunte Vögel, Enten, die immer den Eindruck machen, als hätten sie wahnsinnig viel zu tun. Neulich aber war eine dabei, die strampelte nicht hierhin und dorthin und wieder zurück; sie legte ihren Weg in geradester Geradlinigkeit zurück, hielt auf einen Menschen oder mehrere am Festland zu - und wenn sie nahe genug dran war, spritzte sie die Menschen nass.

Das war merkwürdig. Bisher war nicht bekannt, dass Enten, wenn auch aus Obermenzing, über Wasserwerfer-Qualitäten verfügen. Genauere Observation ergab weitere Besonderheiten: Während die anderen Enten beim Schwimmen beständig mit dem Kopf nickten, als würden sie sich selber anfeuern, hielt diese den Kopf ganz starr nach vorne, sie tauchte auch nie unter, um zu sehen, was es am Weihergrund zu essen gäbe. Die Ente, nun war's klar, war ein Modell, ein Kunststofftier, von einem nicht zu lokalisierendem Scherzkeks am Festland gelenkt, der auch den Wasserstrahl abfeuerte. Die Ausflugsschar rings um den Weiher teilte sich nun in zwei Gruppen: Die, die noch nicht benässt worden waren - und die, die den Scherz durchschaut hatten und warteten, wer als nächster dran sei, eine große Gaudi. Es sind die kleinen Dinge.