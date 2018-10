4. Oktober 2018, 18:54 Uhr Münchner Momente Ein Traum von Klo

Wer am Bahnhof eine Sanitäreinrichtung nutzt, darf mit seinem Bon shoppen gehen - wenn er einen Laden findet

Kolumne Von Andreas Schubert

Toilettenbetreiber sind wie Wiesnwirte: Was sie verdienen, halten sie streng geheim. Nur wenn's Ärger gibt, lassen sich die Dimensionen der Umsätze zumindest erahnen. So zeigte erst vor Kurzem der Fall eines Klomannes vom Hauptbahnhof, dass das Geschäft mit der Notdurft recht einträglich ist. Der Mann soll im Laufe der Jahre 425 000 Euro aus der Klokasse abgezweigt haben, also das Geld aus 425 000 Toilettengängen.

Genau: Einmal Nase pudern kostet an Münchens Bahnhöfen bis zu einen Euro. Weil aber die Firma Hering, die die "Rail- & -Fresh"-Aborte betreibt, eine nette ist, gibt's dann einen Wertbon von immerhin noch 50 Cent zurück. Da kann man dem Leitmotiv des Klosett-Imperiums - "Sanitär(t)räume neu definiert" - nur zustimmen. Es soll ja Menschen geben, die eigens zum Wasserlassen zum Haupt- oder Ostbahnhof, zum Rosenheimer Platz oder nach Pasing fahren und sich dann jedes Mal wieder denken: Mensch, welch Traum von Klo! Und dann gehen sie beseelt in einen Bahnhofsladen und hauen den halben Euro auf den Kopf.

Wer für mindestens Zweifünfzig shoppt, kann seinen Bon überall im Rail-&-Fresh-Gebiet zwischen Kiel und Garmisch einlösen, die Läden führt das Unternehmen im Internet auf. Und die Netz-Recherche zeigt: Im Stachus Untergeschoss und am Rosenheimer Platz kann man seinen Voucher bei genau null Läden einlösen, in Pasing bei einem und am Ostbahnhof bei zwei - einem Kettenbäcker und einer Apotheke. So richtig die Qual der Shoppingwahl hat man dann am Hauptbahnhof: Hier gilt der Bon laut Internet in 14 Essensläden und bei einem Friseur namens "Hairlich" - ein Name, der den Betreibern gewiss bei einem schönen Sanitärtraum auf dem Bahnhofsklo eingefallen ist.