Von Julian Hans

Wenn eines schönen Tages das Reisen wieder möglich sein wird, dann müssen die Touristenströme in München umgelenkt werden. Von den eigenen Bürgern bisher kaum bemerkt, ist die Landeshauptstadt seit einigen Monaten um eine Attraktion reicher, die in keinem Reiseführer fehlen darf: Das Rohrlager der Stadtwerke München strahlt in einer Weise das Lebensgefühl und den Esprit dieser Stadt aus, wie sie seit jeher Künstler und Kreative aus der ganzen Welt an die Isar gelockt haben.

Anders ist es nicht zu erklären, dass der Stadtrat im vergangenen September ausgerechnet jene Straße in Neuhausen auf den Namen Freddie Mercury getauft hat, die nach wenigen Schritten an einem Gelände der SWM-Materialwirtschaft endet. Dabei ist Straße noch übertrieben; eher handelt es sich um einen Straßenstummel, mehrfach geflickt mit Asphaltklecksen unterschiedlicher Farbe und Qualität, gesäumt von Mülltonnen, die zur Abholung dort abgestellt werden, wo sie niemanden stören, weil sich da außer den Baustellenfahrzeugen der Stadtwerke ganz bestimmt niemand hin verirrt.

Freddie Mercury und München - das ruft innere Bilder wach von Glamour, Ausschweifungen und schwuler Subkultur. Im Glockenbachviertel, wo sich der Queen-Frontmann rumgetrieben hat, war leider nichts mehr frei. Alle Straßen schon besetzt von Schuhmachern, Optikern und Architekten aus früheren Jahrhunderten. Und gleich hinter der Dachauer Straße ist ja schließlich irgendwo auch das Kreativquartier, da passt eine Prise Boheme doch auch.

Jetzt müsste man sich nur noch etwas einfallen lassen, um der Straße die verdiente Bekanntheit zu verschaffen. Ein jährliches "Bicycle Race" läge nahe, aber dagegen spricht nicht nur das holprige Pflaster, die Straße ist noch nicht einmal durchgehend befahrbar. Mittendrin liegt ja das Rohrlager. Vielleicht also doch eher was in Richtung "I Want to Break Free".