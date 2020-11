In Wohnungen sammeln sich die seltsamsten Dinge. In München kann man nun aber noch etwas obendrauf setzen. Es kommt, wie alles Gute, von oben

Glosse von Thomas Anlauf

Nun, in diesen wimpernschlagkurzen Spätherbsttagen, wenn sich Eichhörnchen und Igel einen geruhsamen Winter wünschen, ist es auch für den Menschen langsam an der Zeit, sich zurückzuziehen. Man mag einwenden, in dem coronaschweren Jahr war der Rückzug in den heimischen Kobel ohnehin schon überstrapaziert. Man vermeint, sogar den hintersten Winkel der Wohnung inspiziert und gewischt zu haben. Dort, wo selbst Kleidermotten keinen Rückzugsort vermuten würden. Aber mal ehrlich: Genau dort hat sich in den vergangenen Monaten allerhand angesammelt - und oft ist nicht mal mehr bekannt, wie das überhaupt dort hingeraten ist. Es ist dies das Sammelmysterium.

Man kennt das selbst von großen Geistern, die irgendwann an ihrem eigenen Hausrat scheiterten. Karl Valentin war so ein kauziger Sammler. Er eignete sich einst mit seinem ganzen Ersparten ein Gruselkabinett an, das er museal als "Panoptikum" zum Publikumserfolg führen wollte. Er überredete sogar seine Partnerin Liesl Karlstadt, ihr Geld für das Sammelsurium herauszurücken. Das Ganze scheiterte in einem Flop. Kaum ein Münchner wollte die Staubfänger sehen und dafür noch Eintrittsgeld zahlen.

Es müsste schon etwas ganz Besonderes sein, mit dem man seine Mitmenschen beeindrucken kann. Kein krummes Kastanienmanderl vom letzten Biergartenbesuch vor dem Lockdown und auch nicht unbedingt der selbstgehäkelte Stofflappen der Schwiegermutter mit Frauenkirchenmotiv. Nein, es müsste etwas sein, das wirklich nicht jeder hat. Was Münchnerisches mit Seltenheitswert! Die Stadtwerke hatten da kürzlich eine Idee: Der riesige Kamin des Heizkraftwerks Süd, der ohnehin gerade abgebrochen wird, sollte gegen Spende Stück für Stück an Münchner abgegeben werden. Die Heizer waren dann doch verblüfft, als tatsächlich dreihundert Menschen einen Brocken des Kamins haben wollten. Mal ganz abgesehen von der Frage, wer sich ernsthaft ein Stück Schlot ins Wohnzimmer stellt und darauf stolz ist. Bislang ragen von den einst 176 Metern noch immer 152 Meter in den Herbsthimmel. Bis der Schlot schließlich ganz verschwunden ist, dürfte wohl in jeder Münchner Wohnung, ganz hinten im Eck, ein Kaminklotz verstauben.