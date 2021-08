Kolumne von Stefan Simon

Demnächst steht wieder Mariä Himmelfahrt im Kalender, und natürlich wirft das Fragen auf, zum Beispiel die, welche Corona-Regeln dabei zu beachten sind. Denn zum einen weist der Münchner Flughafen auf eine ganze Reihe von Beschränkungen im Luftverkehr hin, und dass eine Himmelfahrt davon ausgenommen wäre, ist nirgendwo vermerkt. Zum anderen kann man nicht wissen, ob der liebe Gott die Erde inzwischen in Gänze zum Hochrisikogebiet erklärt hat. Grund genug hätte er, und was dann? Die katholische Einreiseverordnung (KathEinRVO) zum Beispiel sieht statt einer vierzehntägigen Quarantäne den Aufenthalt im Fegefeuer vor, ein zeitlicher Prozess von unbestimmter Dauer.

Aus der Geschichte von Alois Hingerl, Dienstmann Nr. 172 am Münchner Hauptbahnhof, weiß man, dass mit dem Leben in einer Intermediärzone nicht zu spaßen ist. Feuer hin oder her, wichtiger ist: Es gibt dort kein Bier, stattdessen nur Manna, und es herrscht eine nicht zu unterschätzende Lärmbelästigung durch Harfenspieler und Hosiannasänger. Als wäre all dies nicht genug, muss man sich offenbar auch noch auf die Begegnung mit einem roten Radlerengel einstellen; dabei war man doch einem gewissen anderen Roten Radler, dem aus dem Münchner Rathaus, gerade erst vor ein paar Jahren entronnen. Alois Hingerl hatte es gut, seine Himmelfahrt führte ihn nach kurzem Aufenthalt zurück nach München, nur ist das sicher nicht jedem vergönnt.

Und auf das Glück Mariens darf ohnehin niemand hoffen. Für die Patrona Bavariae galt und gilt auf ewig der Ausnahmetatbestand der Heiligkeit, das ist gemäß der KathEinRVO mehr wert als jede Doppelimpfung und macht ein Auffahren ohne jede Beschränkung und zu jeder Zeit möglich. Dem fehlbaren Rest der Menschheit bleibt die Sehnsucht, besser bekannt als das Ferienprogramm des Flughafens. "Die kleinen Flieger starten wieder", heißt es da. "Flughafenbegeisterte Kids können sich am Besucherpark in kleine Piloten verwandeln und dabei die Startbahn erobern." In dem Zusammenhang trotzdem eine Bitte: Fliegt nicht zu hoch, ihr kleinen Freunde.