Alter Münchner Spruch: Spielt doch keine Rolex, was das lacostet. Der Münchner hält Bescheidenheit für eine Charakterschwäche, er zeigt gerne, was er hat, und sein Motto ist meistens: egal was, Hauptsache viel. Sparen ist für Feiglinge, und wenn die Halbe Bier irgendwo - nicht in München - gerade mal drei Euro kostet, dann gibt der Münchner mindestens zwei Euro Trinkgeld drauf, damit er sich fühlt wie daheim.

Deswegen ist dem Münchner auch wurscht, was die da in Brüssel gerade wieder vorhaben, nämlich die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen. Das mag schon sein, dass anderswo die Leute sagen: Dieser Ring Lyoner, für drei Euro ist er mir zu teuer, aber 2,99, das ist ein Angebot, da schlag ich zu. Der Münchner würde eher fragen, ob's denn auch was Gescheites gibt, nicht so ein billiges Glump. Die Pfennigfuchser des Landes regen sich ja nur auf, weil sie vielleicht bald nichts mehr zum Fuchsen haben. Der Münchner denkt in größeren Dimensionen: Wer gezwungen und in der Lage ist, für 60 Quadratmeter kalt 1500 Euro auszugeben, der lässt sich von den sogenannten gebrochenen Preisen - 1,99, 29,95, 998 - weder verführen noch beeindrucken. Sowieso zahlt er meistens mit der Kreditkarte, weil die Mengen an Bargeld, die hierorts für den Wochenendeinkauf nötig wären, niemand mit sich herumtragen kann.

Also: weg mit dem Kupfergeld! Her mit den Scheinen! Warum eigentlich ist die größte Banknote, die ausgegeben wird, nur noch 200 Euro wert? Das reicht ja kaum für ein Abendessen zu zweit beim Italiener. Wir brauchen Fünfhunderter, Tausender! Nicht diese Kleckerbeträge, die das Portemonnaie verstopfen und die Sakkotaschen ausbeulen. Mögen die Menschen in anderen Regionen durch die Abschaffung der Peanuts ihr Sparmodell in Frage gestellt sehen, mag sich außerhalb Münchens die Supermarktkette Penny in Zehnerl umbenennen müssen - der Münchner kauft da eh nicht ein; er geht zum Dallmayr, und wenn 200 Gramm getrüffelte Kalbsleberwurst 15 Euro kosten, dann schmeißt er fröhlich einen Zwanziger auf die Theke und ruft: "Stimmt so." Weil er's kann.