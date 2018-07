26. Juli 2018, 18:54 Uhr Münchner Momente Ed-Sheeran-Fans mit Nietengürtel

Der Popstar gastiert in München. Im Olympiastadion gibt es deshalb absurde Sicherheitsbestimmungen

Kolumne von Stephan Handel

Ed Sheeran ist der größte Pop-Star, den die Branche derzeit zu bieten hat, und befindet sich momentan auf Deutschland-Tournee, weshalb die Feuerwehr Hamburg aus Anlass des dortigen Auftritts den Besuchern dringend riet, vor und während des Konzerts keinen Alkohol zu trinken, was aber 330 Fans nicht davon abhielt, trotzdem zu kollabieren. In Düsseldorf konnte Sheeran nicht singen, weil ein Panikforscher davon abriet, außerdem hätten 140 Bäume gefällt werden müssen. Das Event zog deshalb nach Gelsenkirchen um und wurde dort unter anderem von den Spielern des FC Schalke 04 verfolgt, damit die auch mal sehen können, wie Erfolg aussieht. Am Sonntag und am Montag nun wird Sheeran das hiesige Olympiastadion füllen mit seiner Musik, die die "Zeit" einen "Mischmasch aus großen Ideen und schlechtem Geschmack" nannte.

Man könnte nun sagen, dass das Olympiastadion schon Schlimmeres erlebt hat als den britischen Sänger, der aussieht wie ein rotgefärbter Schoßhund - zuletzt war ja Andreas Gabalier da. Die Sicherheitshinweise des Veranstalters sind dennoch massiv. So werden alle Einlassordner mit einem Din-A4-Blatt Papier ausgestattet, denn größer darf keine Tasche sein, die mit aufs Gelände soll. Nicht eingelassen werden auch Knirpse, womit sowohl Kinder unter sechs Jahren wie auch die unter diesem Namen bekannten Mini-Regenschirme gemeint sind. Nietenschmuck ist ebenfalls verboten, hier stellt sich allerdings die Frage, ob Ed-Sheeran-Fans überhaupt zu solch martialischer Körperbehängung neigen. Junge Mädchen, die direkt aus ihrem Reitstall zum Konzert kommen, sollten darauf achten, zuvor die Sporen von den Reitstiefeln zu entfernen, denn die sind gleichfalls nicht erlaubt.

Aus musikalischer Sicht ist noch zu erwähnen, dass Vuvuzelas nicht mitgebracht werden dürfen, diese südafrikanischen Lärminstrumente, mit denen Fußballfans zur Weltmeisterschaft 2010 ihrer Begeisterung Ausdruck verliehen. Vermutung: Der Veranstalter fürchtet weniger akustische Einmischung - sondern dass die Zuhörer die Bühne stürmen und Sheeran mit ihren Plastiktrompeten verprügeln.