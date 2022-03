Jetzt kommt wieder die Zeit, in der Frauen in den Garten schauen und denken: Die nächsten Wochenenden hat mein Mann viel Arbeit. Das hat fatale Folgen.

Von Stephan Handel

Woran Frauen derzeit wieder einmal denken sollten: Wenn Männer versprechen, etwas zu erledigen, dann tun sie das auch - es ist nicht nötig, sie alle drei Monate noch einmal zu erinnern. Dieser Hinweis ist notwendig, denn es ist wieder jene Zeit des Jahres, in der Frauen aus dem Fenster in den Garten schauen und sich sagen: Mein Mann wird viel Arbeit haben die nächsten Wochen. Männer schauen aus demselben Fenster und denken: Hoffentlich bleibt's noch ein bisschen Winter.

Neben den üblichen, regelmäßig wiederkehrenden Gärtnerpflichten - Hecke schneiden, Rasen mähen, Unkraut töten - sind seit einiger Zeit neue hinzugekommen, deutlich anspruchsvollere. Viele Frauen haben nämlich ihre Youtube-Streifzüge mit Yoga begonnen, sind dann zu Rezept-Videos weitergezogen, haben festgestellt, dass in Rezept-Videos alles, aber wirklich alles mit Käse überbacken wird, was ganz klar nicht ayurvedisch ist - und sind von da hinübergegangen zu sogenannten DIY-Filmchen, Do It Yourself, wo barfüßige Männer in wenigen Minuten Gartenöfen oder Springbrunnen konstruieren, und zwar unter Zuhilfenahme von Zement, Kieselsteinen und Plastikeimern.

So ein Gartenofen, denkt sich die Frau, würde sich auch in unserem Pasinger Reihenhaus-Garten gut machen, und einen Springbrunnen hat keiner unserer Nachbarn, außerdem könnte ich dort meine Buddha-Statue aus dem Thailand-Urlaub aufstellen. Als dem Mann die Pläne zur Verschönerung des Außenbereichs vorgelegt werden, verweist der auf seine zwei linken Hände, die ihn schon beim Wechseln einer Glühbirne gelegentlich in Lebensgefahr gebracht haben. Die Frau meint dazu nur, dass die Video-Anleitungen idiotensicher seien, also wie für ihn gemacht. Keine Widerrede mehr jetzt.

Das Angenehmste an der Aufgabe ist noch der Besuch im Baumarkt, wo die nötigen Utensilien und noch das eine oder andere hochwertige Werkzeug gekauft wird. Die Ausführung des Gartenofens endet wie vorhergesagt in einer Katastrophe, das Ergebnis gleicht einer Töpferarbeit aus der Grundschule, nur zehn Mal so groß. Die Frau sieht schließlich das Scheitern ein und erklärt sich mit dem Abriss einverstanden, welchen der Mann baldmöglichst auszuführen verspricht. Wenn er es vergisst, solle sie ihn doch bitte in zwei, drei Monaten noch einmal dran erinnern.